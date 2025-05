Qitmeer Network (MEER) යනු කුමක්ද

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

MEXC වෙතින් Qitmeer Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Qitmeer Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MEER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Qitmeer Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Qitmeer Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Qitmeer Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Qitmeer Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MEER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Qitmeer Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Qitmeer Network මිල ඉතිහාසය

MEERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MEERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Qitmeer Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Qitmeer Network (MEER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Qitmeer Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Qitmeer Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MEER දේශීය මුදල් වෙත

1MEER සිට VNDවෙත ₫ 89.820423 1MEER සිට AUDවෙත A$ 0.00542965 1MEER සිට GBPවෙත £ 0.00262725 1MEER සිට EURවෙත € 0.00311767 1MEER සිට USDවෙත $ 0.003503 1MEER සිට MYRවෙත RM 0.01499284 1MEER සිට TRYවෙත ₺ 0.13577628 1MEER සිට JPYවෙත ¥ 0.51070237 1MEER සිට RUBවෙත ₽ 0.28153611 1MEER සිට INRවෙත ₹ 0.30010201 1MEER සිට IDRවෙත Rp 57.42622032 1MEER සිට KRWවෙත ₩ 4.8856341 1MEER සිට PHPවෙත ₱ 0.19543237 1MEER සිට EGPවෙත £E. 0.17662126 1MEER සිට BRLවෙත R$ 0.01972189 1MEER සිට CADවෙත C$ 0.00486917 1MEER සිට BDTවෙත ৳ 0.42480881 1MEER සිට NGNවෙත ₦ 5.6048 1MEER සිට UAHවෙත ₴ 0.14523438 1MEER සිට VESවෙත Bs 0.322276 1MEER සිට PKRවෙත Rs 0.98423791 1MEER සිට KZTවෙත ₸ 1.78814138 1MEER සිට THBවෙත ฿ 0.11703523 1MEER සිට TWDවෙත NT$ 0.10572054 1MEER සිට AEDවෙත د.إ 0.01285601 1MEER සිට CHFවෙත Fr 0.00290749 1MEER සිට HKDවෙත HK$ 0.0273234 1MEER සිට MADවෙත .د.م 0.03268299 1MEER සිට MXNවෙත $ 0.06788814

Qitmeer Network සම්පත්

Qitmeer Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

Qitmeer Network (MEER)හි සජීවී මිල 0.003503 USD වේ. Qitmeer Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MEERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003503 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Qitmeer Network (MEER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. 2025-05-15 වන විට, Qitmeer Network (MEER) හි ඉහළම මිල 0.2222 USD වේ. Qitmeer Network (MEER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 39.55K USD වේ.

