Kommunitas (KOM) යනු කුමක්ද

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

MEXC වෙතින් Kommunitas ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kommunitas ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KOM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kommunitas ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kommunitas මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kommunitas මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kommunitas,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KOM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kommunitasමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kommunitas මිල ඉතිහාසය

KOMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KOMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kommunitas මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kommunitas (KOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kommunitas මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kommunitas MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KOM දේශීය මුදල් වෙත

1KOM සිට VNDවෙත ₫ 19.5410061 1KOM සිට AUDවෙත A$ 0.001188876 1KOM සිට GBPවෙත £ 0.000571575 1KOM සිට EURවෙත € 0.000678269 1KOM සිට USDවෙත $ 0.0007621 1KOM සිට MYRවෙත RM 0.003261788 1KOM සිට TRYවෙත ₺ 0.029485649 1KOM සිට JPYවෙත ¥ 0.111251358 1KOM සිට RUBවෙත ₽ 0.06134905 1KOM සිට INRවෙත ₹ 0.065167171 1KOM සිට IDRවෙත Rp 12.493440624 1KOM සිට KRWවෙත ₩ 1.06587306 1KOM සිට PHPවෙත ₱ 0.042532801 1KOM සිට EGPවෙත £E. 0.038226936 1KOM සිට BRLවෙත R$ 0.004283002 1KOM සිට CADවෙත C$ 0.001059319 1KOM සිට BDTවෙත ৳ 0.092656118 1KOM සිට NGNවෙත ₦ 1.21936 1KOM සිට UAHවෙත ₴ 0.03162715 1KOM සිට VESවෙත Bs 0.0701132 1KOM සිට PKRවෙත Rs 0.214790264 1KOM සිට KZTවෙත ₸ 0.389417858 1KOM සිට THBවෙත ฿ 0.025385551 1KOM සිට TWDවෙත NT$ 0.023000178 1KOM සිට AEDවෙත د.إ 0.002796907 1KOM සිට CHFවෙත Fr 0.000632543 1KOM සිට HKDවෙත HK$ 0.00594438 1KOM සිට MADවෙත .د.م 0.007079909 1KOM සිට MXNවෙත $ 0.014739014

Kommunitas සම්පත්

Kommunitas පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kommunitas පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kommunitas (KOM) හි මිල කීයද? Kommunitas (KOM)හි සජීවී මිල 0.0007621 USD වේ. Kommunitas (KOM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kommunitas හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.27M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KOMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0007621 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kommunitas (KOM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kommunitas (KOM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.66B USD වේ. Kommunitas (KOM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kommunitas (KOM) හි ඉහළම මිල 0.01434 USD වේ. Kommunitas (KOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kommunitas (KOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 68.91K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

