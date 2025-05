Kyber Network (KNC) යනු කුමක්ද

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

MEXC වෙතින් Kyber Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kyber Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KNC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kyber Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kyber Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kyber Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kyber Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KNC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kyber Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kyber Network මිල ඉතිහාසය

KNCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KNCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kyber Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kyber Network (KNC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kyber Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kyber Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KNC දේශීය මුදල් වෙත

1KNC සිට VNDවෙත ₫ 9,792.2979 1KNC සිට AUDවෙත A$ 0.595764 1KNC සිට GBPවෙත £ 0.286425 1KNC සිට EURවෙත € 0.339891 1KNC සිට USDවෙත $ 0.3819 1KNC සිට MYRවෙත RM 1.634532 1KNC සිට TRYවෙත ₺ 14.775711 1KNC සිට JPYවෙත ¥ 55.749762 1KNC සිට RUBවෙත ₽ 30.74295 1KNC සිට INRවෙත ₹ 32.656269 1KNC සිට IDRවෙත Rp 6,260.654736 1KNC සිට KRWවෙත ₩ 534.12534 1KNC සිට PHPවෙත ₱ 21.313839 1KNC සිට EGPවෙත £E. 19.156104 1KNC සිට BRLවෙත R$ 2.146278 1KNC සිට CADවෙත C$ 0.530841 1KNC සිට BDTවෙත ৳ 46.431402 1KNC සිට NGNවෙත ₦ 611.04 1KNC සිට UAHවෙත ₴ 15.84885 1KNC සිට VESවෙත Bs 35.1348 1KNC සිට PKRවෙත Rs 107.634696 1KNC සිට KZTවෙත ₸ 195.143262 1KNC සිට THBවෙත ฿ 12.721089 1KNC සිට TWDවෙත NT$ 11.525742 1KNC සිට AEDවෙත د.إ 1.401573 1KNC සිට CHFවෙත Fr 0.316977 1KNC සිට HKDවෙත HK$ 2.97882 1KNC සිට MADවෙත .د.م 3.547851 1KNC සිට MXNවෙත $ 7.385946

Kyber Network සම්පත්

Kyber Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kyber Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kyber Network (KNC) හි මිල කීයද? Kyber Network (KNC)හි සජීවී මිල 0.3819 USD වේ. Kyber Network (KNC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kyber Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 71.48M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KNCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3819 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kyber Network (KNC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kyber Network (KNC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 187.18M USD වේ. Kyber Network (KNC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kyber Network (KNC) හි ඉහළම මිල 5.74 USD වේ. Kyber Network (KNC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kyber Network (KNC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 268.37K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

