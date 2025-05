Kima Network (KIMA) යනු කුමක්ද

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

KIMA දේශීය මුදල් වෙත

Kima Network සම්පත්

Kima Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kima Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kima Network (KIMA) හි මිල කීයද? Kima Network (KIMA)හි සජීවී මිල 0.15334 USD වේ. Kima Network (KIMA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kima Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KIMAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.15334 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kima Network (KIMA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kima Network (KIMA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 32.61M USD වේ. Kima Network (KIMA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kima Network (KIMA) හි ඉහළම මිල 1.1047 USD වේ. Kima Network (KIMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kima Network (KIMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 421.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

