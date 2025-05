Jupiter (JUP) යනු කුමක්ද

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Jupiter,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JUP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Jupiterමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Jupiter මිල ඉතිහාසය

JUPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JUPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Jupiter මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Jupiter (JUP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

JUP දේශීය මුදල් වෙත

Jupiter සම්පත්

Jupiter පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Jupiter පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Jupiter (JUP) හි මිල කීයද? Jupiter (JUP)හි සජීවී මිල 0.5126 USD වේ. Jupiter (JUP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Jupiter හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.49B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JUPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5126 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Jupiter (JUP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Jupiter (JUP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.90B USD වේ. Jupiter (JUP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Jupiter (JUP) හි ඉහළම මිල 1.8456 USD වේ. Jupiter (JUP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Jupiter (JUP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.91M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

