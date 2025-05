Cookie DAO (COOKIE) යනු කුමක්ද

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

MEXC වෙතින් Cookie DAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Cookie DAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට COOKIE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Cookie DAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Cookie DAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Cookie DAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Cookie DAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. COOKIE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cookie DAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Cookie DAO මිල ඉතිහාසය

COOKIEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් COOKIEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Cookie DAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Cookie DAO (COOKIE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Cookie DAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Cookie DAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

COOKIE දේශීය මුදල් වෙත

1COOKIE සිට VNDවෙත ₫ 4,422.30327 1COOKIE සිට AUDවෙත A$ 0.2673285 1COOKIE සිට GBPවෙත £ 0.1293525 1COOKIE සිට EURවෙත € 0.1534983 1COOKIE සිට USDවෙත $ 0.17247 1COOKIE සිට MYRවෙත RM 0.7381716 1COOKIE සිට TRYවෙත ₺ 6.6866619 1COOKIE සිට JPYවෙත ¥ 25.1840694 1COOKIE සිට RUBවෙත ₽ 13.8614139 1COOKIE සිට INRවෙත ₹ 14.7772296 1COOKIE සිට IDRවෙත Rp 2,874.4988502 1COOKIE සිට KRWවෙත ₩ 240.8785008 1COOKIE සිට PHPවෙත ₱ 9.6134778 1COOKIE සිට EGPවෙත £E. 8.692488 1COOKIE සිට BRLවෙත R$ 0.9710061 1COOKIE සිට CADවෙත C$ 0.2397333 1COOKIE සිට BDTවෙත ৳ 20.9154369 1COOKIE සිට NGNවෙත ₦ 275.952 1COOKIE සිට UAHවෙත ₴ 7.1506062 1COOKIE සිට VESවෙත Bs 15.86724 1COOKIE සිට PKRවෙත Rs 48.4588959 1COOKIE සිට KZTවෙත ₸ 88.0390362 1COOKIE සිට THBවෙත ฿ 5.7570486 1COOKIE සිට TWDවෙත NT$ 5.2051446 1COOKIE සිට AEDවෙත د.إ 0.6329649 1COOKIE සිට CHFවෙත Fr 0.1431501 1COOKIE සිට HKDවෙත HK$ 1.345266 1COOKIE සිට MADවෙත .د.م 1.6091451 1COOKIE සිට MXNවෙත $ 3.3424686

Cookie DAO සම්පත්

Cookie DAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cookie DAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Cookie DAO (COOKIE) හි මිල කීයද? Cookie DAO (COOKIE)හි සජීවී මිල 0.17247 USD වේ. Cookie DAO (COOKIE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Cookie DAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 88.66M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ COOKIEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.17247 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Cookie DAO (COOKIE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Cookie DAO (COOKIE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 514.07M USD වේ. Cookie DAO (COOKIE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Cookie DAO (COOKIE) හි ඉහළම මිල 0.82504 USD වේ. Cookie DAO (COOKIE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Cookie DAO (COOKIE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.87M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.