හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Giggle Fund සඳහා අද මිල 178.34 USD කි. GIGGLE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GIGGLE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Giggle Fund සඳහා අද මිල 178.34 USD කි. GIGGLE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GIGGLE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GIGGLE ගැන වැඩි විස්තර

GIGGLE මිල තොරතුරු

GIGGLE යනු කුමක්ද

GIGGLE නිල වෙබ් අඩවිය

GIGGLE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GIGGLE මිල පුරෝකථනය

GIGGLE ඉතිහාසය

GIGGLE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

GIGGLE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

GIGGLE තත්කාල ගනුදෙනු

GIGGLE USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Giggle Fund ලාංඡනය

Giggle Fund මිල(GIGGLE)

1 GIGGLE සිට USD සජීවී මිල:

$179.08
$179.08$179.08
-5.74%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:17:20 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 175.1
$ 175.1$ 175.1
පැය 24 පහළ
$ 271.4
$ 271.4$ 271.4
24H ඉහළ

$ 175.1
$ 175.1$ 175.1

$ 271.4
$ 271.4$ 271.4

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

-2.22%

-5.74%

+77.15%

+77.15%

Giggle Fund (GIGGLE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 178.34. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 175.1 ක අවම අගයක් සහ $ 271.4 ක උපරිම අගයක් අතර GIGGLE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GIGGLEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 281.147303020201 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.002154581463322289 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GIGGLE පසුගිය පැය තුල, -2.22% කින්, පැය 24 තුල, -5.74% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +77.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Giggle Fund (GIGGLE) වෙළඳපල තොරතුරු

No.223

$ 178.34M
$ 178.34M$ 178.34M

$ 16.36M
$ 16.36M$ 16.36M

$ 178.34M
$ 178.34M$ 178.34M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Giggle Fund හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 178.34M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 16.36M වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් GIGGLE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 178.34M කි.

Giggle Fund (GIGGLE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Giggle Fundහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -10.9051-5.74%
දින 30 යි$ +56.35+46.19%
දින 60 යි$ +163.34+1,088.93%
දින 90 යි$ +163.34+1,088.93%
Giggle Fund අද මිල වෙනස

අද, GIGGLE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -10.9051 (-5.74%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Giggle Fund දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +56.35 (+46.19%) කින් ඉහළ ගියේය.

Giggle Fund දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, GIGGLE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +163.34 (+1,088.93%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Giggle Fund දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +163.34 (+1,088.93%), කින් චලනය විය.

Giggle Fund (GIGGLE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Giggle Fund මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Giggle Fund (GIGGLE) යනු කුමක්ද

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

MEXC වෙතින් Giggle Fund ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Giggle Fund ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GIGGLE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Giggle Fund ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Giggle Fund මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Giggle Fund මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Giggle Fund (GIGGLE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Giggle Fund (GIGGLE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Giggle Fund සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Giggle Fund මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Giggle Fund (GIGGLE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Giggle FundGIGGLE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GIGGLE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Giggle Fund (GIGGLE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Giggle Fund මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Giggle Fund MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GIGGLE දේශීය මුදල් වෙත

1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට VND
4,693,017.1
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට AUD
A$274.6436
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට GBP
135.5384
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට EUR
153.3724
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට USD
$178.34
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MYR
RM743.6778
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TRY
7,525.948
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට JPY
¥27,286.02
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ARS
ARS$258,837.3258
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට RUB
14,488.3416
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට INR
15,820.5414
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට IDR
Rp2,972,332.1444
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට PHP
10,539.894
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට EGP
￡E.8,433.6986
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BRL
R$954.119
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට CAD
C$251.4594
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BDT
21,728.9456
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට NGN
256,235.3452
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට COP
$683,293.6594
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ZAR
R.3,097.7658
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට UAH
7,492.0634
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TZS
T.Sh.439,260.337
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට VES
Bs40,661.52
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට CLP
$168,174.62
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට PKR
Rs50,079.6554
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට KZT
93,714.1032
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට THB
฿5,774.6492
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TWD
NT$5,523.1898
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට AED
د.إ654.5078
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට CHF
Fr142.672
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට HKD
HK$1,385.7018
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට AMD
֏68,197.216
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MAD
.د.م1,663.9122
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MXN
$3,309.9904
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SAR
ريال668.775
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ETB
Br27,444.7426
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට KES
KSh23,039.7446
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට JOD
د.أ126.44306
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට PLN
656.2912
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට RON
лв784.696
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SEK
kr1,706.7138
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BGN
лв301.3946
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට HUF
Ft59,724.2826
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට CZK
3,764.7574
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට KWD
د.ك54.57204
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ILS
581.3884
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BOB
Bs1,230.546
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට AZN
303.178
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TJS
SM1,644.2948
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට GEL
483.3014
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට AOA
Kz163,464.6606
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BHD
.د.ب67.23418
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BMD
$178.34
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට DKK
kr1,153.8598
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට HNL
L4,697.4756
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MUR
8,185.806
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට NAD
$3,094.199
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට NOK
kr1,819.068
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට NZD
$315.6618
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට PAB
B/.178.34
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට PGK
K749.028
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට QAR
ر.ق649.1576
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට RSD
дин.18,122.9108
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට UZS
soʻm2,123,094.8984
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ALL
L14,935.975
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ANG
ƒ319.2286
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට AWG
ƒ321.012
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BBD
$356.68
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BAM
KM301.3946
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BIF
Fr524,497.94
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BND
$231.842
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BSD
$178.34
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට JMD
$28,561.151
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට KHR
719,111.465
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට KMF
Fr74,902.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට LAK
3,876,956.4442
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට LKR
රු54,304.53
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MDL
L3,047.8306
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MGA
Ar803,332.53
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MOP
P1,424.9366
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MVR
2,746.436
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MWK
MK308,546.034
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට MZN
MT11,404.843
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට NPR
रु25,270.778
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට PYG
1,264,787.28
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට RWF
Fr258,414.66
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SBD
$1,467.7382
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SCR
2,650.1324
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SRD
$6,866.09
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SVC
$1,556.9082
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට SZL
L3,090.6322
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TMT
m625.9734
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TND
د.ت526.103
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට TTD
$1,205.5784
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට UGX
Sh623,476.64
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට XAF
Fr101,297.12
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට XCD
$481.518
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට XOF
Fr101,297.12
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට XPF
Fr18,369.02
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BWP
P2,395.1062
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට BZD
$356.68
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට CVE
$17,092.1056
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට DJF
Fr31,566.18
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට DOP
$11,469.0454
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට DZD
د.ج23,266.2364
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට FJD
$406.6152
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට GNF
Fr1,550,666.3
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට GTQ
Q1,366.0844
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට GYD
$37,301.5944
1 Giggle Fund(GIGGLE) සිට ISK
kr22,470.84

Giggle Fund සම්පත්

Giggle Fund පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Giggle Fund වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Giggle Fund පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Giggle Fund (GIGGLE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GIGGLE හි සජීවී මිල, USD වලින් 178.34 USD වේ.
GIGGLE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GIGGLE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 178.34 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Giggle Fund හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GIGGLE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 178.34M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GIGGLE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GIGGLE හි සංසරණ සැපයුම 1.00M USD වේ.
GIGGLE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
281.147303020201 USD ක ATH මිලක් GIGGLE අත්කර ගති.
GIGGLE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.002154581463322289 USD ක ATL මිලක් GIGGLE අත්කර ගති.
GIGGLE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GIGGLE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 16.36M USD වේ.
මේ වසර තුලදී GIGGLE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GIGGLE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GIGGLE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:17:20 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

GIGGLE-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 178.34 USD

GIGGLE වෙළඳාම

GIGGLE/USDT
$179.08
$179.08$179.08
-5.80%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,315.32
$102,315.32$102,315.32

+0.30%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.69
$3,364.69$3,364.69

+1.96%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1800
$1.1800$1.1800

+37.52%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.91
$157.91$157.91

+1.27%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,315.32
$102,315.32$102,315.32

+0.30%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.69
$3,364.69$3,364.69

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.91
$157.91$157.91

+1.27%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2349
$2.2349$2.2349

+0.01%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011107
$0.011107$0.011107

+177.67%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008992
$0.008992$0.008992

+799.20%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.357
$4.357$4.357

+335.70%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007628
$0.007628$0.007628

+257.45%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1112
$0.1112$0.1112

+122.40%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002176
$0.00002176$0.00002176

+102.04%