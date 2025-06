Huma Finance (HUMA) යනු කුමක්ද

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

MEXC වෙතින් Huma Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Huma Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HUMA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Huma Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Huma Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Huma Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Huma Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HUMA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Huma Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Huma Finance මිල ඉතිහාසය

HUMAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HUMAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Huma Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Huma Finance (HUMA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Huma Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Huma Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HUMA දේශීය මුදල් වෙත

1HUMA සිට VNDවෙත ₫ 1,210.22685 1HUMA සිට AUDවෙත A$ 0.0708246 1HUMA සිට GBPවෙත £ 0.0335727 1HUMA සිට EURවෙත € 0.0395514 1HUMA සිට USDවෙත $ 0.04599 1HUMA සිට MYRවෙත RM 0.1940778 1HUMA සිට TRYවෙත ₺ 1.8014283 1HUMA සිට JPYවෙත ¥ 6.62256 1HUMA සිට RUBවෙත ₽ 3.6557451 1HUMA සිට INRවෙත ₹ 3.9298455 1HUMA සිට IDRවෙත Rp 741.7740897 1HUMA සිට KRWවෙත ₩ 62.7418575 1HUMA සිට PHPවෙත ₱ 2.5680816 1HUMA සිට EGPවෙත £E. 2.276505 1HUMA සිට BRLවෙත R$ 0.2543247 1HUMA සිට CADවෙත C$ 0.0625464 1HUMA සිට BDTවෙත ৳ 5.6218176 1HUMA සිට NGNවෙත ₦ 70.5367026 1HUMA සිට UAHවෙත ₴ 1.9095048 1HUMA සිට VESවෙත Bs 4.55301 1HUMA සිට PKRවෙත Rs 12.9838968 1HUMA සිට KZTවෙත ₸ 23.4282258 1HUMA සිට THBවෙත ฿ 1.4914557 1HUMA සිට TWDවෙත NT$ 1.3682025 1HUMA සිට AEDවෙත د.إ 0.1687833 1HUMA සිට CHFවෙත Fr 0.0372519 1HUMA සිට HKDවෙත HK$ 0.3605616 1HUMA සිට MADවෙත .د.م 0.4175892 1HUMA සිට MXNවෙත $ 0.8696709

Huma Finance සම්පත්

Huma Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Huma Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Huma Finance (HUMA) හි මිල කීයද? Huma Finance (HUMA)හි සජීවී මිල 0.04599 USD වේ. Huma Finance (HUMA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Huma Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 81.86M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HUMAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04599 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Huma Finance (HUMA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Huma Finance (HUMA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.78B USD වේ. Huma Finance (HUMA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Huma Finance (HUMA) හි ඉහළම මිල 0.127 USD වේ. Huma Finance (HUMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Huma Finance (HUMA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.34M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

