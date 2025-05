Handshake (HNS) යනු කුමක්ද

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

MEXC වෙතින් Handshake ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Handshake ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HNS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Handshake ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Handshake මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Handshake මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Handshake,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HNS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Handshakeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Handshake මිල ඉතිහාසය

HNSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HNSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Handshake මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Handshake (HNS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Handshake මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Handshake MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HNS දේශීය මුදල් වෙත

1HNS සිට VNDවෙත ₫ 199.333134 1HNS සිට AUDවෙත A$ 0.0120497 1HNS සිට GBPවෙත £ 0.0058305 1HNS සිට EURවෙත € 0.00691886 1HNS සිට USDවෙත $ 0.007774 1HNS සිට MYRවෙත RM 0.03327272 1HNS සිට TRYවෙත ₺ 0.30132024 1HNS සිට JPYවෙත ¥ 1.13484852 1HNS සිට RUBවෙත ₽ 0.62479638 1HNS සිට INRවෙත ₹ 0.66607632 1HNS සිට IDRවෙත Rp 129.56661484 1HNS සිට KRWවෙත ₩ 10.8727164 1HNS සිට PHPවෙත ₱ 0.43371146 1HNS සිට EGPවෙත £E. 0.39165412 1HNS සිට BRLවෙත R$ 0.04376762 1HNS සිට CADවෙත C$ 0.01080586 1HNS සිට BDTවෙත ৳ 0.94275298 1HNS සිට NGNවෙත ₦ 12.4384 1HNS සිට UAHවෙත ₴ 0.32231004 1HNS සිට VESවෙත Bs 0.715208 1HNS සිට PKRවෙත Rs 2.18426078 1HNS සිට KZTවෙත ₸ 3.96831604 1HNS සිට THBවෙත ฿ 0.2596516 1HNS සිට TWDවෙත NT$ 0.23461932 1HNS සිට AEDවෙත د.إ 0.02853058 1HNS සිට CHFවෙත Fr 0.00645242 1HNS සිට HKDවෙත HK$ 0.0606372 1HNS සිට MADවෙත .د.م 0.07253142 1HNS සිට MXNවෙත $ 0.15073786

Handshake සම්පත්

Handshake පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Handshake පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Handshake (HNS) හි මිල කීයද? Handshake (HNS)හි සජීවී මිල 0.007774 USD වේ. Handshake (HNS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Handshake හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HNSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007774 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Handshake (HNS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Handshake (HNS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 661.37M USD වේ. Handshake (HNS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Handshake (HNS) හි ඉහළම මිල 0.86721 USD වේ. Handshake (HNS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Handshake (HNS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.50K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

