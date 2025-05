GRASS (GRASS) යනු කුමක්ද

Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes.

MEXC වෙතින් GRASS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GRASS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



GRASS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GRASS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GRASS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GRASSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GRASS මිල ඉතිහාසය

GRASSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GRASSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GRASS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GRASS (GRASS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GRASS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GRASS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1GRASS සිට VNDවෙත ₫ 48,597.3873 1GRASS සිට AUDවෙත A$ 2.937715 1GRASS සිට GBPවෙත £ 1.421475 1GRASS සිට EURවෙත € 1.686817 1GRASS සිට USDවෙත $ 1.8953 1GRASS සිට MYRවෙත RM 8.111884 1GRASS සිට TRYවෙත ₺ 73.480781 1GRASS සිට JPYවෙත ¥ 276.751706 1GRASS සිට RUBවෙත ₽ 152.325261 1GRASS සිට INRවෙත ₹ 162.370351 1GRASS සිට IDRවෙත Rp 31,588.320698 1GRASS සිට KRWවෙත ₩ 2,647.051792 1GRASS සිට PHPවෙත ₱ 105.738787 1GRASS සිට EGPවෙත £E. 95.485214 1GRASS සිට BRLවෙත R$ 10.670539 1GRASS සිට CADවෙත C$ 2.634467 1GRASS සිට BDTවෙත ৳ 229.843031 1GRASS සිට NGNවෙත ₦ 3,032.48 1GRASS සිට UAHවෙත ₴ 78.579138 1GRASS සිට VESවෙත Bs 174.3676 1GRASS සිට PKRවෙත Rs 532.522441 1GRASS සිට KZTවෙත ₸ 967.474838 1GRASS සිට THBවෙත ฿ 63.30302 1GRASS සිට TWDවෙත NT$ 57.200154 1GRASS සිට AEDවෙත د.إ 6.955751 1GRASS සිට CHFවෙත Fr 1.573099 1GRASS සිට HKDවෙත HK$ 14.78334 1GRASS සිට MADවෙත .د.م 17.683149 1GRASS සිට MXNවෙත $ 36.749867

GRASS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GRASS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GRASS (GRASS) හි මිල කීයද? GRASS (GRASS)හි සජීවී මිල 1.8953 USD වේ. GRASS (GRASS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GRASS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 462.27M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GRASSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.8953 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GRASS (GRASS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GRASS (GRASS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 243.91M USD වේ. GRASS (GRASS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GRASS (GRASS) හි ඉහළම මිල 3.95 USD වේ. GRASS (GRASS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GRASS (GRASS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 13.90M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

