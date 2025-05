GraphLinq (GLQ) යනු කුමක්ද

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

MEXC වෙතින් GraphLinq ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ GraphLinq ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට GLQ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ GraphLinq ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ GraphLinq මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

GraphLinq මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GraphLinq,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GLQ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GraphLinqමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GraphLinq මිල ඉතිහාසය

GLQහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GLQහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GraphLinq මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GraphLinq (GLQ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GraphLinq මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GraphLinq MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GLQ දේශීය මුදල් වෙත

1GLQ සිට VNDවෙත ₫ 729.306963 1GLQ සිට AUDවෙත A$ 0.04437108 1GLQ සිට GBPවෙත £ 0.02133225 1GLQ සිට EURවෙත € 0.02531427 1GLQ සිට USDවෙත $ 0.028443 1GLQ සිට MYRවෙත RM 0.12173604 1GLQ සිට TRYවෙත ₺ 1.1007441 1GLQ සිට JPYවෙත ¥ 4.15097142 1GLQ සිට RUBවෙත ₽ 2.28880821 1GLQ සිට INRවෙත ₹ 2.43159207 1GLQ සිට IDRවෙත Rp 466.27861392 1GLQ සිට KRWවෙත ₩ 39.7803798 1GLQ සිට PHPවෙත ₱ 1.58598168 1GLQ සිට EGPවෙත £E. 1.42726974 1GLQ සිට BRLවෙත R$ 0.16013409 1GLQ සිට CADවෙත C$ 0.03953577 1GLQ සිට BDTවෙත ৳ 3.44928261 1GLQ සිට NGNවෙත ₦ 45.5088 1GLQ සිට UAHවෙත ₴ 1.17924678 1GLQ සිට VESවෙත Bs 2.616756 1GLQ සිට PKRවෙත Rs 7.99162971 1GLQ සිට KZTවෙත ₸ 14.51901378 1GLQ සිට THBවෙත ฿ 0.94772076 1GLQ සිට TWDවෙත NT$ 0.85869417 1GLQ සිට AEDවෙත د.إ 0.10438581 1GLQ සිට CHFවෙත Fr 0.02360769 1GLQ සිට HKDවෙත HK$ 0.2218554 1GLQ සිට MADවෙත .د.م 0.26537319 1GLQ සිට MXNවෙත $ 0.55008762

GraphLinq සම්පත්

GraphLinq පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GraphLinq පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GraphLinq (GLQ) හි මිල කීයද? GraphLinq (GLQ)හි සජීවී මිල 0.028443 USD වේ. GraphLinq (GLQ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GraphLinq හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 9.67M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GLQහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.028443 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GraphLinq (GLQ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GraphLinq (GLQ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 340.00M USD වේ. GraphLinq (GLQ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GraphLinq (GLQ) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. GraphLinq (GLQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GraphLinq (GLQ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 93.15K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.