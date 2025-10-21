සජීවී SKX සඳහා අද මිල 0.44253 USD කි. SKX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SKX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී SKX සඳහා අද මිල 0.44253 USD කි. SKX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SKX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SKX ලාංඡනය

SKX මිල(SKX)

1 SKX සිට USD සජීවී මිල:

$0.44253
$0.44253$0.44253
+8.16%1D
USD
SKX (SKX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-21 14:02:10 (UTC+8)

SKX (SKX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.39
$ 0.39$ 0.39
පැය 24 පහළ
$ 0.49489
$ 0.49489$ 0.49489
24H ඉහළ

$ 0.39
$ 0.39$ 0.39

$ 0.49489
$ 0.49489$ 0.49489

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

-0.18%

+8.16%

-36.69%

-36.69%

SKX (SKX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.44253. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.39 ක අවම අගයක් සහ $ 0.49489 ක උපරිම අගයක් අතර SKX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SKXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.9071059942900916 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.012645799433479828 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SKX පසුගිය පැය තුල, -0.18% කින්, පැය 24 තුල, +8.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -36.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SKX (SKX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3896

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.99K
$ 106.99K$ 106.99K

$ 44.25M
$ 44.25M$ 44.25M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

SKX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 106.99K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් SKX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 44.25M කි.

SKX (SKX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා SKXහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0333861+8.16%
දින 30 යි$ -0.07859-15.09%
දින 60 යි$ +0.42389+2,274.08%
දින 90 යි$ +0.41981+1,847.75%
SKX අද මිල වෙනස

අද, SKX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0333861 (+8.16%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

SKX දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.07859 (-15.09%) කින් ඉහළ ගියේය.

SKX දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SKX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.42389 (+2,274.08%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

SKX දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.41981 (+1,847.75%), කින් චලනය විය.

SKX (SKX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් SKX මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

SKX (SKX) යනු කුමක්ද

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

MEXC වෙතින් SKX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SKX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SKX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SKX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SKX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SKX මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SKX (SKX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SKX (SKX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SKX සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SKX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SKX (SKX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SKXSKX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SKX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SKX (SKX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SKX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SKX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SKX දේශීය මුදල් වෙත

1 SKX(SKX) සිට VND
11,645.17695
1 SKX(SKX) සිට AUD
A$0.6770709
1 SKX(SKX) සිට GBP
0.3274722
1 SKX(SKX) සිට EUR
0.3805758
1 SKX(SKX) සිට USD
$0.44253
1 SKX(SKX) සිට MYR
RM1.8674766
1 SKX(SKX) සිට TRY
18.5641335
1 SKX(SKX) සිට JPY
¥66.82203
1 SKX(SKX) සිට ARS
ARS$645.0848316
1 SKX(SKX) සිට RUB
35.7741252
1 SKX(SKX) සිට INR
38.9603412
1 SKX(SKX) සිට IDR
Rp7,375.4970498
1 SKX(SKX) සිට PHP
25.7640966
1 SKX(SKX) සිට EGP
￡E.21.0246003
1 SKX(SKX) සිට BRL
R$2.3763861
1 SKX(SKX) සිට CAD
C$0.619542
1 SKX(SKX) සිට BDT
53.944407
1 SKX(SKX) සිට NGN
648.8684631
1 SKX(SKX) සිට COP
$1,702.0367595
1 SKX(SKX) සිට ZAR
R.7.6380678
1 SKX(SKX) සිට UAH
18.4756275
1 SKX(SKX) සිට TZS
T.Sh.1,089.9735165
1 SKX(SKX) සිට VES
Bs90.71865
1 SKX(SKX) සිට CLP
$421.28856
1 SKX(SKX) සිට PKR
Rs125.2182888
1 SKX(SKX) සිට KZT
238.302405
1 SKX(SKX) සිට THB
฿14.4486045
1 SKX(SKX) සිට TWD
NT$13.5679698
1 SKX(SKX) සිට AED
د.إ1.6240851
1 SKX(SKX) සිට CHF
Fr0.3495987
1 SKX(SKX) සිට HKD
HK$3.4340328
1 SKX(SKX) සිට AMD
֏169.4181852
1 SKX(SKX) සිට MAD
.د.م4.0668507
1 SKX(SKX) සිට MXN
$8.1558279
1 SKX(SKX) සිට SAR
ريال1.6594875
1 SKX(SKX) සිට ETB
Br66.3750747
1 SKX(SKX) සිට KES
KSh57.1704507
1 SKX(SKX) සිට JOD
د.أ0.31375377
1 SKX(SKX) සිට PLN
1.6108092
1 SKX(SKX) සිට RON
лв1.9338561
1 SKX(SKX) සිට SEK
kr4.1774832
1 SKX(SKX) සිට BGN
лв0.7434504
1 SKX(SKX) සිට HUF
Ft148.1015151
1 SKX(SKX) සිට CZK
9.248877
1 SKX(SKX) සිට KWD
د.ك0.13541418
1 SKX(SKX) සිට ILS
1.4514984
1 SKX(SKX) සිට BOB
Bs3.053457
1 SKX(SKX) සිට AZN
0.752301
1 SKX(SKX) සිට TJS
SM4.071276
1 SKX(SKX) සිට GEL
1.1992563
1 SKX(SKX) සිට AOA
Kz403.3970721
1 SKX(SKX) සිට BHD
.د.ب0.16639128
1 SKX(SKX) සිට BMD
$0.44253
1 SKX(SKX) සිට DKK
kr2.8410426
1 SKX(SKX) සිට HNL
L11.6252631
1 SKX(SKX) සිට MUR
20.0687355
1 SKX(SKX) සිට NAD
$7.6690449
1 SKX(SKX) සිට NOK
kr4.4562771
1 SKX(SKX) සිට NZD
$0.7700022
1 SKX(SKX) සිට PAB
B/.0.44253
1 SKX(SKX) සිට PGK
K1.8851778
1 SKX(SKX) සිට QAR
ر.ق1.6108092
1 SKX(SKX) සිට RSD
дин.44.6114493
1 SKX(SKX) සිට UZS
soʻm5,331.6855207
1 SKX(SKX) සිට ALL
L36.7211394
1 SKX(SKX) සිට ANG
ƒ0.7921287
1 SKX(SKX) සිට AWG
ƒ0.7921287
1 SKX(SKX) සිට BBD
$0.88506
1 SKX(SKX) සිට BAM
KM0.7390251
1 SKX(SKX) සිට BIF
Fr1,305.02097
1 SKX(SKX) සිට BND
$0.5708637
1 SKX(SKX) සිට BSD
$0.44253
1 SKX(SKX) සිට JMD
$71.3048589
1 SKX(SKX) සිට KHR
1,784.3915925
1 SKX(SKX) සිට KMF
Fr186.74766
1 SKX(SKX) සිට LAK
9,620.2171989
1 SKX(SKX) සිට LKR
රු134.0157852
1 SKX(SKX) සිට MDL
L7.5097341
1 SKX(SKX) සිට MGA
Ar1,975.5778284
1 SKX(SKX) සිට MOP
P3.54024
1 SKX(SKX) සිට MVR
6.770709
1 SKX(SKX) සිට MWK
MK766.948743
1 SKX(SKX) සිට MZN
MT28.277667
1 SKX(SKX) සිට NPR
रु62.219718
1 SKX(SKX) සිට PYG
3,138.42276
1 SKX(SKX) සිට RWF
Fr642.11103
1 SKX(SKX) සිට SBD
$3.6420219
1 SKX(SKX) සිට SCR
6.2440983
1 SKX(SKX) සිට SRD
$17.4710844
1 SKX(SKX) සිට SVC
$3.8721375
1 SKX(SKX) සිට SZL
L7.6646196
1 SKX(SKX) සිට TMT
m1.5532803
1 SKX(SKX) සිට TND
د.ت1.29528531
1 SKX(SKX) සිට TTD
$3.0003534
1 SKX(SKX) සිට UGX
Sh1,536.46416
1 SKX(SKX) සිට XAF
Fr249.58692
1 SKX(SKX) සිට XCD
$1.194831
1 SKX(SKX) සිට XOF
Fr249.58692
1 SKX(SKX) සිට XPF
Fr45.13806
1 SKX(SKX) සිට BWP
P6.2972019
1 SKX(SKX) සිට BZD
$0.8894853
1 SKX(SKX) සිට CVE
$41.9252922
1 SKX(SKX) සිට DJF
Fr78.77034
1 SKX(SKX) සිට DOP
$28.0608273
1 SKX(SKX) සිට DZD
د.ج57.5952795
1 SKX(SKX) සිට FJD
$1.0133937
1 SKX(SKX) සිට GNF
Fr3,847.79835
1 SKX(SKX) සිට GTQ
Q3.3853545
1 SKX(SKX) සිට GYD
$92.577276
1 SKX(SKX) සිට ISK
kr53.54613

SKX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල SKX වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SKX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SKX (SKX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SKX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.44253 USD වේ.
SKX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SKX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.44253 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SKX හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SKX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SKX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SKX හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
SKX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.9071059942900916 USD ක ATH මිලක් SKX අත්කර ගති.
SKX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.012645799433479828 USD ක ATL මිලක් SKX අත්කර ගති.
SKX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SKX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 106.99K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SKX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SKX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SKX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-21 14:02:10 (UTC+8)

SKX (SKX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-20 18:31:42කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total cryptocurrency market cap rebounds to $3.868 trillion, with a 24-hour increase of 3.7%
10-20 11:16:23කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

