සජීවී Portal To Bitcoin සඳහා අද මිල 0.03015 USD කි. PTB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PTB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Portal To Bitcoin ලාංඡනය

Portal To Bitcoin මිල(PTB)

1 PTB සිට USD සජීවී මිල:

$0.03017
$0.03017$0.03017
+0.60%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:46 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
පැය 24 පහළ
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
24H ඉහළ

$ 0.028
$ 0.028$ 0.028

$ 0.032
$ 0.032$ 0.032

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146

+0.26%

+0.60%

+6.31%

+6.31%

Portal To Bitcoin (PTB) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.03015. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.028 ක අවම අගයක් සහ $ 0.032 ක උපරිම අගයක් අතර PTB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PTBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.08213221598557312 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02361778534168146 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PTB පසුගිය පැය තුල, +0.26% කින්, පැය 24 තුල, +0.60% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +6.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Portal To Bitcoin (PTB) වෙළඳපල තොරතුරු

No.461

$ 52.38M
$ 52.38M$ 52.38M

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

$ 253.26M
$ 253.26M$ 253.26M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

Portal To Bitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 52.38M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 2.43M වේ. මුළු සැපයුම 1.74B සමඟින් PTB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5258400000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 253.26M කි.

Portal To Bitcoin (PTB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Portal To Bitcoinහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0001799+0.60%
දින 30 යි$ -0.0257-46.02%
දින 60 යි$ -0.02039-40.35%
දින 90 යි$ +0.02015+201.50%
Portal To Bitcoin අද මිල වෙනස

අද, PTB එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0001799 (+0.60%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Portal To Bitcoin දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0257 (-46.02%) කින් ඉහළ ගියේය.

Portal To Bitcoin දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PTB එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.02039 (-40.35%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Portal To Bitcoin දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.02015 (+201.50%), කින් චලනය විය.

Portal To Bitcoin (PTB) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Portal To Bitcoin මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Portal To Bitcoin (PTB) යනු කුමක්ද

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

MEXC වෙතින් Portal To Bitcoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Portal To Bitcoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PTB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Portal To Bitcoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Portal To Bitcoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Portal To Bitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Portal To Bitcoin (PTB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Portal To Bitcoin (PTB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Portal To Bitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Portal To Bitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Portal To Bitcoin (PTB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Portal To BitcoinPTB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PTB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Portal To Bitcoin (PTB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Portal To Bitcoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Portal To Bitcoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PTB දේශීය මුදල් වෙත

1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට VND
793.39725
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට AUD
A$0.046431
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට GBP
0.022914
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට EUR
0.025929
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට USD
$0.03015
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MYR
RM0.1257255
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TRY
1.27233
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට JPY
¥4.61295
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ARS
ARS$43.7588055
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට RUB
2.449386
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට INR
2.674305
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට IDR
Rp502.499799
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට PHP
1.783071
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට EGP
￡E.1.426095
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BRL
R$0.1613025
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට CAD
C$0.0425115
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BDT
3.673476
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට NGN
43.318917
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට COP
$115.5170115
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ZAR
R.0.524007
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට UAH
1.2666015
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TZS
T.Sh.74.07855
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට VES
Bs6.8742
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට CLP
$28.43145
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට PKR
Rs8.4664215
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට KZT
15.843222
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට THB
฿0.9759555
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TWD
NT$0.933444
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට AED
د.إ0.1106505
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට CHF
Fr0.02412
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට HKD
HK$0.2342655
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට AMD
֏11.52936
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MAD
.د.م0.2812995
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MXN
$0.559584
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SAR
ريال0.1130625
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ETB
Br4.6397835
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට KES
KSh3.8950785
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට JOD
د.أ0.02137635
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට PLN
0.110952
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට RON
лв0.13266
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SEK
kr0.288837
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BGN
лв0.0509535
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට HUF
Ft10.0969335
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට CZK
0.636165
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට KWD
د.ك0.0092259
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ILS
0.0985905
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BOB
Bs0.208035
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට AZN
0.051255
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TJS
SM0.277983
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට GEL
0.0817065
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට AOA
Kz27.6351885
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BHD
.د.ب0.01136655
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BMD
$0.03015
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට DKK
kr0.1950705
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට HNL
L0.794151
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MUR
1.383885
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට NAD
$0.5231025
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට NOK
kr0.30753
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට NZD
$0.0533655
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට PAB
B/.0.03015
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට PGK
K0.12663
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට QAR
ر.ق0.109746
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට RSD
дин.3.0629385
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට UZS
soʻm358.928514
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ALL
L2.5250625
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ANG
ƒ0.0539685
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට AWG
ƒ0.05427
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BBD
$0.0603
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BAM
KM0.0509535
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BIF
Fr88.67115
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BND
$0.039195
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BSD
$0.03015
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට JMD
$4.8285225
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට KHR
121.5723375
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට KMF
Fr12.663
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට LAK
655.4347695
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට LKR
රු9.180675
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MDL
L0.5152635
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MGA
Ar135.810675
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MOP
P0.2408985
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MVR
0.46431
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MWK
MK52.162515
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට MZN
MT1.9280925
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට NPR
रु4.272255
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට PYG
213.8238
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට RWF
Fr43.68735
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SBD
$0.2481345
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SCR
0.448029
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SRD
$1.160775
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SVC
$0.2632095
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට SZL
L0.5224995
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TMT
m0.1058265
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TND
د.ت0.0889425
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට TTD
$0.203814
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට UGX
Sh105.4044
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට XAF
Fr17.1252
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට XCD
$0.081405
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට XOF
Fr17.1252
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට XPF
Fr3.10545
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BWP
P0.4049145
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට BZD
$0.0603
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට CVE
$2.889576
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට DJF
Fr5.33655
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට DOP
$1.9389465
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට DZD
د.ج3.933972
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට FJD
$0.068742
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට GNF
Fr262.15425
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට GTQ
Q0.230949
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට GYD
$6.306174
1 Portal To Bitcoin(PTB) සිට ISK
kr3.7989

Portal To Bitcoin සම්පත්

Portal To Bitcoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Portal To Bitcoin වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Portal To Bitcoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Portal To Bitcoin (PTB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PTB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03015 USD වේ.
PTB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PTB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03015 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Portal To Bitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PTB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 52.38M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PTB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PTB හි සංසරණ සැපයුම 1.74B USD වේ.
PTB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.08213221598557312 USD ක ATH මිලක් PTB අත්කර ගති.
PTB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02361778534168146 USD ක ATL මිලක් PTB අත්කර ගති.
PTB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PTB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 2.43M USD වේ.
මේ වසර තුලදී PTB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PTB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PTB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:57:46 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

