GameBuild (GAME2) යනු කුමක්ද

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GameBuild,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GAME2 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GameBuildමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GameBuild මිල ඉතිහාසය

GAME2හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GAME2හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GameBuild මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GameBuild (GAME2) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GameBuild මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් GameBuild MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

GAME2 දේශීය මුදල් වෙත

1GAME2 සිට VNDවෙත ₫ 99.384516 1GAME2 සිට AUDවෙත A$ 0.0060078 1GAME2 සිට GBPවෙත £ 0.002907 1GAME2 සිට EURවෙත € 0.00344964 1GAME2 සිට USDවෙත $ 0.003876 1GAME2 සිට MYRවෙත RM 0.01658928 1GAME2 සිට TRYවෙත ₺ 0.15027252 1GAME2 සිට JPYවෙත ¥ 0.56597352 1GAME2 සිට RUBවෙත ₽ 0.31151412 1GAME2 සිට INRවෙත ₹ 0.33205692 1GAME2 සිට IDRවෙත Rp 64.59997416 1GAME2 සිට KRWවෙත ₩ 5.41337664 1GAME2 සිට PHPවෙත ₱ 0.21624204 1GAME2 සිට EGPවෙත £E. 0.19527288 1GAME2 සිට BRLවෙත R$ 0.02182188 1GAME2 සිට CADවෙත C$ 0.00538764 1GAME2 සිට BDTවෙත ৳ 0.47004252 1GAME2 සිට NGNවෙත ₦ 6.2016 1GAME2 සිට UAHවෙත ₴ 0.16069896 1GAME2 සිට VESවෙත Bs 0.356592 1GAME2 සිට PKRවෙත Rs 1.08903972 1GAME2 සිට KZTවෙත ₸ 1.97854296 1GAME2 සිට THBවෙත ฿ 0.1294584 1GAME2 සිට TWDවෙත NT$ 0.11697768 1GAME2 සිට AEDවෙත د.إ 0.01422492 1GAME2 සිට CHFවෙත Fr 0.00321708 1GAME2 සිට HKDවෙත HK$ 0.0302328 1GAME2 සිට MADවෙත .د.م 0.03616308 1GAME2 සිට MXNවෙත $ 0.07515564

GameBuild සම්පත්

GameBuild පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GameBuild පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GameBuild (GAME2) හි මිල කීයද? GameBuild (GAME2)හි සජීවී මිල 0.003876 USD වේ. GameBuild (GAME2) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GameBuild හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 68.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GAME2හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003876 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GameBuild (GAME2) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GameBuild (GAME2) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 17.54B USD වේ. GameBuild (GAME2) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GameBuild (GAME2) හි ඉහළම මිල 0.0207 USD වේ. GameBuild (GAME2) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GameBuild (GAME2) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

