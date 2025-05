Dymension (DYM) යනු කුමක්ද

Dymension is a decentralized Delegated Proof-of-Stake L1 blockchain secured by the DYM token. It is custom built to provide RollApps with security, interoperability, and liquidity.

MEXC වෙතින් Dymension ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Dymension ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DYM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Dymension ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Dymension මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Dymension මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Dymension,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DYM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Dymensionමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Dymension මිල ඉතිහාසය

DYMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DYMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Dymension මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Dymension (DYM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Dymension මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Dymension MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DYM දේශීය මුදල් වෙත

1DYM සිට VNDවෙත ₫ 10,674.3483 1DYM සිට AUDවෙත A$ 0.645265 1DYM සිට GBPවෙත £ 0.312225 1DYM සිට EURවෙත € 0.370507 1DYM සිට USDවෙත $ 0.4163 1DYM සිට MYRවෙත RM 1.781764 1DYM සිට TRYවෙත ₺ 16.139951 1DYM සිට JPYවෙත ¥ 60.808941 1DYM සිට RUBවෙත ₽ 33.458031 1DYM සිට INRවෙත ₹ 35.656095 1DYM සිට IDRවෙත Rp 6,938.330558 1DYM සිට KRWවෙත ₩ 583.053128 1DYM සිට PHPවෙත ₱ 23.204562 1DYM සිට EGPවෙත £E. 20.985683 1DYM සිට BRLවෙත R$ 2.343769 1DYM සිට CADවෙත C$ 0.578657 1DYM සිට BDTවෙත ৳ 50.484701 1DYM සිට NGNවෙත ₦ 666.08 1DYM සිට UAHවෙත ₴ 17.259798 1DYM සිට VESවෙත Bs 38.2996 1DYM සිට PKRවෙත Rs 116.967811 1DYM සිට KZTවෙත ₸ 212.504498 1DYM සිට THBවෙත ฿ 13.908583 1DYM සිට TWDවෙත NT$ 12.568097 1DYM සිට AEDවෙත د.إ 1.527821 1DYM සිට CHFවෙත Fr 0.349692 1DYM සිට HKDවෙත HK$ 3.24714 1DYM සිට MADවෙත .د.م 3.884079 1DYM සිට MXNවෙත $ 8.067894

Dymension සම්පත්

Dymension පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dymension පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Dymension (DYM) හි මිල කීයද? Dymension (DYM)හි සජීවී මිල 0.4163 USD වේ. Dymension (DYM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Dymension හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DYMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4163 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Dymension (DYM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Dymension (DYM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Dymension (DYM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Dymension (DYM) හි ඉහළම මිල 8.721 USD වේ. Dymension (DYM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Dymension (DYM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.71M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.