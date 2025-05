DDMTOWN (DDMT) යනු කුමක්ද

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

MEXC වෙතින් DDMTOWN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DDMTOWN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DDMT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ DDMTOWN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ DDMTOWN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

DDMTOWN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DDMTOWN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DDMT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DDMTOWNමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DDMTOWN මිල ඉතිහාසය

DDMTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DDMTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DDMTOWN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DDMTOWN (DDMT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DDMTOWN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DDMTOWN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DDMT දේශීය මුදල් වෙත

1DDMT සිට VNDවෙත ₫ 169.99983 1DDMT සිට AUDවෙත A$ 0.0102765 1DDMT සිට GBPවෙත £ 0.0049725 1DDMT සිට EURවෙත € 0.0059007 1DDMT සිට USDවෙත $ 0.00663 1DDMT සිට MYRවෙත RM 0.0283764 1DDMT සිට TRYවෙත ₺ 0.2566473 1DDMT සිට JPYවෙත ¥ 0.9669855 1DDMT සිට RUBවෙත ₽ 0.533715 1DDMT සිට INRවෙත ₹ 0.5666661 1DDMT සිට IDRවෙත Rp 108.6885072 1DDMT සිට KRWවෙත ₩ 9.2597232 1DDMT සිට PHPවෙත ₱ 0.3697551 1DDMT සිට EGPවෙත £E. 0.3325608 1DDMT සිට BRLවෙත R$ 0.0373932 1DDMT සිට CADවෙත C$ 0.0092157 1DDMT සිට BDTවෙත ৳ 0.8040201 1DDMT සිට NGNවෙත ₦ 10.608 1DDMT සිට UAHවෙත ₴ 0.2748798 1DDMT සිට VESවෙත Bs 0.60996 1DDMT සිට PKRවෙත Rs 1.8628311 1DDMT සිට KZTවෙත ₸ 3.3843498 1DDMT සිට THBවෙත ฿ 0.2211768 1DDMT සිට TWDවෙත NT$ 0.2000934 1DDMT සිට AEDවෙත د.إ 0.0243321 1DDMT සිට CHFවෙත Fr 0.0055029 1DDMT සිට HKDවෙත HK$ 0.051714 1DDMT සිට MADවෙත .د.م 0.0618579 1DDMT සිට MXNවෙත $ 0.1284231

DDMTOWN සම්පත්

DDMTOWN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: