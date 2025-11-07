හුවමාරුවDEX+
සජීවී Whalebit සඳහා අද මිල 1.68 USD කි. CES සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CES මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CES ගැන වැඩි විස්තර

CES මිල තොරතුරු

CES යනු කුමක්ද

CES නිල වෙබ් අඩවිය

CES ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CES මිල පුරෝකථනය

CES ඉතිහාසය

CES මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CES-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CES තත්කාල ගනුදෙනු

Whalebit ලාංඡනය

Whalebit මිල(CES)

1 CES සිට USD සජීවී මිල:

$1.68
-0.35%1D
USD
Whalebit (CES) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:41 (UTC+8)

Whalebit (CES) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.671
පැය 24 පහළ
$ 1.719
24H ඉහළ

$ 1.671
$ 1.719
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
0.00%

-0.35%

+2.25%

+2.25%

Whalebit (CES) තත්‍ය කාලීන මිල $ 1.68. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.671 ක අවම අගයක් සහ $ 1.719 ක උපරිම අගයක් අතර CES වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CESහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 11.68679398493145 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.08422316231675472 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CES පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Whalebit (CES) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3884

$ 0.00
$ 176.69K
$ 709.59M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%

MATIC

Whalebit හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 176.69K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් CES හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 422375579.421211 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 709.59M කි.

Whalebit (CES) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Whalebitහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0059-0.35%
දින 30 යි$ -0.97-36.61%
දින 60 යි$ -0.82-32.80%
දින 90 යි$ -0.82-32.80%
Whalebit අද මිල වෙනස

අද, CES එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0059 (-0.35%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Whalebit දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.97 (-36.61%) කින් ඉහළ ගියේය.

Whalebit දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CES එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.82 (-32.80%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Whalebit දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.82 (-32.80%), කින් චලනය විය.

Whalebit (CES) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Whalebit මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Whalebit (CES) යනු කුමක්ද

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

MEXC වෙතින් Whalebit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Whalebit ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CES ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Whalebit ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Whalebit මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Whalebit මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Whalebit (CES) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Whalebit (CES) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Whalebit සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Whalebit මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Whalebit (CES) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WhalebitCES හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CES ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Whalebit (CES) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Whalebit මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Whalebit MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CES දේශීය මුදල් වෙත

1 Whalebit(CES) සිට VND
44,209.2
1 Whalebit(CES) සිට AUD
A$2.5872
1 Whalebit(CES) සිට GBP
1.2768
1 Whalebit(CES) සිට EUR
1.4448
1 Whalebit(CES) සිට USD
$1.68
1 Whalebit(CES) සිට MYR
RM7.0056
1 Whalebit(CES) සිට TRY
70.896
1 Whalebit(CES) සිට JPY
¥257.04
1 Whalebit(CES) සිට ARS
ARS$2,438.3016
1 Whalebit(CES) සිට RUB
136.4832
1 Whalebit(CES) සිට INR
149.0328
1 Whalebit(CES) සිට IDR
Rp27,999.9888
1 Whalebit(CES) සිට PHP
99.288
1 Whalebit(CES) සිට EGP
￡E.79.4472
1 Whalebit(CES) සිට BRL
R$8.988
1 Whalebit(CES) සිට CAD
C$2.3688
1 Whalebit(CES) සිට BDT
204.6912
1 Whalebit(CES) සිට NGN
2,413.7904
1 Whalebit(CES) සිට COP
$6,436.7688
1 Whalebit(CES) සිට ZAR
R.29.1816
1 Whalebit(CES) සිට UAH
70.5768
1 Whalebit(CES) සිට TZS
T.Sh.4,137.924
1 Whalebit(CES) සිට VES
Bs383.04
1 Whalebit(CES) සිට CLP
$1,584.24
1 Whalebit(CES) සිට PKR
Rs471.7608
1 Whalebit(CES) සිට KZT
882.8064
1 Whalebit(CES) සිට THB
฿54.3984
1 Whalebit(CES) සිට TWD
NT$52.0296
1 Whalebit(CES) සිට AED
د.إ6.1656
1 Whalebit(CES) සිට CHF
Fr1.344
1 Whalebit(CES) සිට HKD
HK$13.0536
1 Whalebit(CES) සිට AMD
֏642.432
1 Whalebit(CES) සිට MAD
.د.م15.6744
1 Whalebit(CES) සිට MXN
$31.1808
1 Whalebit(CES) සිට SAR
ريال6.3
1 Whalebit(CES) සිට ETB
Br258.5352
1 Whalebit(CES) සිට KES
KSh217.0392
1 Whalebit(CES) සිට JOD
د.أ1.19112
1 Whalebit(CES) සිට PLN
6.1824
1 Whalebit(CES) සිට RON
лв7.392
1 Whalebit(CES) සිට SEK
kr16.0776
1 Whalebit(CES) සිට BGN
лв2.8392
1 Whalebit(CES) සිට HUF
Ft562.6152
1 Whalebit(CES) සිට CZK
35.4648
1 Whalebit(CES) සිට KWD
د.ك0.51408
1 Whalebit(CES) සිට ILS
5.4768
1 Whalebit(CES) සිට BOB
Bs11.592
1 Whalebit(CES) සිට AZN
2.856
1 Whalebit(CES) සිට TJS
SM15.4896
1 Whalebit(CES) සිට GEL
4.5528
1 Whalebit(CES) සිට AOA
Kz1,539.8712
1 Whalebit(CES) සිට BHD
.د.ب0.63336
1 Whalebit(CES) සිට BMD
$1.68
1 Whalebit(CES) සිට DKK
kr10.8696
1 Whalebit(CES) සිට HNL
L44.2512
1 Whalebit(CES) සිට MUR
77.112
1 Whalebit(CES) සිට NAD
$29.148
1 Whalebit(CES) සිට NOK
kr17.136
1 Whalebit(CES) සිට NZD
$2.9736
1 Whalebit(CES) සිට PAB
B/.1.68
1 Whalebit(CES) සිට PGK
K7.056
1 Whalebit(CES) සිට QAR
ر.ق6.1152
1 Whalebit(CES) සිට RSD
дин.170.7216
1 Whalebit(CES) සිට UZS
soʻm19,999.9968
1 Whalebit(CES) සිට ALL
L140.7
1 Whalebit(CES) සිට ANG
ƒ3.0072
1 Whalebit(CES) සිට AWG
ƒ3.024
1 Whalebit(CES) සිට BBD
$3.36
1 Whalebit(CES) සිට BAM
KM2.8392
1 Whalebit(CES) සිට BIF
Fr4,940.88
1 Whalebit(CES) සිට BND
$2.184
1 Whalebit(CES) සිට BSD
$1.68
1 Whalebit(CES) සිට JMD
$269.052
1 Whalebit(CES) සිට KHR
6,774.18
1 Whalebit(CES) සිට KMF
Fr705.6
1 Whalebit(CES) සිට LAK
36,521.7384
1 Whalebit(CES) සිට LKR
රු511.56
1 Whalebit(CES) සිට MDL
L28.7112
1 Whalebit(CES) සිට MGA
Ar7,567.56
1 Whalebit(CES) සිට MOP
P13.4232
1 Whalebit(CES) සිට MVR
25.872
1 Whalebit(CES) සිට MWK
MK2,906.568
1 Whalebit(CES) සිට MZN
MT107.436
1 Whalebit(CES) සිට NPR
रु238.056
1 Whalebit(CES) සිට PYG
11,914.56
1 Whalebit(CES) සිට RWF
Fr2,434.32
1 Whalebit(CES) සිට SBD
$13.8264
1 Whalebit(CES) සිට SCR
24.9648
1 Whalebit(CES) සිට SRD
$64.68
1 Whalebit(CES) සිට SVC
$14.6664
1 Whalebit(CES) සිට SZL
L29.1144
1 Whalebit(CES) සිට TMT
m5.8968
1 Whalebit(CES) සිට TND
د.ت4.956
1 Whalebit(CES) සිට TTD
$11.3568
1 Whalebit(CES) සිට UGX
Sh5,873.28
1 Whalebit(CES) සිට XAF
Fr954.24
1 Whalebit(CES) සිට XCD
$4.536
1 Whalebit(CES) සිට XOF
Fr954.24
1 Whalebit(CES) සිට XPF
Fr173.04
1 Whalebit(CES) සිට BWP
P22.5624
1 Whalebit(CES) සිට BZD
$3.36
1 Whalebit(CES) සිට CVE
$161.0112
1 Whalebit(CES) සිට DJF
Fr297.36
1 Whalebit(CES) සිට DOP
$108.0408
1 Whalebit(CES) සිට DZD
د.ج219.1728
1 Whalebit(CES) සිට FJD
$3.8304
1 Whalebit(CES) සිට GNF
Fr14,607.6
1 Whalebit(CES) සිට GTQ
Q12.8688
1 Whalebit(CES) සිට GYD
$351.3888
1 Whalebit(CES) සිට ISK
kr211.68

Whalebit සම්පත්

Whalebit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Whalebit වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Whalebit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Whalebit (CES) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CES හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.68 USD වේ.
CES සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CES සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.68 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Whalebit හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CES සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CES හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CES හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
CES හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
11.68679398493145 USD ක ATH මිලක් CES අත්කර ගති.
CES හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.08422316231675472 USD ක ATL මිලක් CES අත්කර ගති.
CES හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CES සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 176.69K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CES වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CES මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CES මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Whalebit (CES) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

CES-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

USD
1 CES = 1.68 USD

CES වෙළඳාම

CES/USDT
$1.68
-0.35%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

