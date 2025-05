Celer Network (CELR) යනු කුමක්ද

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

MEXC වෙතින් Celer Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Celer Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CELR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Celer Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Celer Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Celer Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Celer Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CELR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Celer Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Celer Network මිල ඉතිහාසය

CELRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CELRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Celer Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Celer Network (CELR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Celer Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Celer Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CELR දේශීය මුදල් වෙත

1CELR සිට VNDවෙත ₫ 287.538174 1CELR සිට AUDවෙත A$ 0.0173817 1CELR සිට GBPවෙත £ 0.0084105 1CELR සිට EURවෙත € 0.00998046 1CELR සිට USDවෙත $ 0.011214 1CELR සිට MYRවෙත RM 0.04799592 1CELR සිට TRYවෙත ₺ 0.43476678 1CELR සිට JPYවෙත ¥ 1.637244 1CELR සිට RUBවෙත ₽ 0.90126918 1CELR සිට INRවෙත ₹ 0.96081552 1CELR සිට IDRවෙත Rp 186.89992524 1CELR සිට KRWවෙත ₩ 15.6401658 1CELR සිට PHPවෙත ₱ 0.62506836 1CELR සිට EGPවෙත £E. 0.5651856 1CELR සිට BRLවෙත R$ 0.06313482 1CELR සිට CADවෙත C$ 0.01558746 1CELR සිට BDTවෙත ৳ 1.35992178 1CELR සිට NGNවෙත ₦ 17.9424 1CELR සිට UAHවෙත ₴ 0.46493244 1CELR සිට VESවෙත Bs 1.031688 1CELR සිට PKRවෙත Rs 3.15079758 1CELR සිට KZTවෙත ₸ 5.72429844 1CELR සිට THBවෙත ฿ 0.37432332 1CELR සිට TWDවෙත NT$ 0.33843852 1CELR සිට AEDවෙත د.إ 0.04115538 1CELR සිට CHFවෙත Fr 0.00941976 1CELR සිට HKDවෙත HK$ 0.0874692 1CELR සිට MADවෙත .د.م 0.10462662 1CELR සිට MXNවෙත $ 0.21732732

Celer Network සම්පත්

Celer Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Celer Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Celer Network (CELR) හි මිල කීයද? Celer Network (CELR)හි සජීවී මිල 0.011214 USD වේ. Celer Network (CELR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Celer Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 87.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CELRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.011214 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Celer Network (CELR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Celer Network (CELR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.78B USD වේ. Celer Network (CELR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Celer Network (CELR) හි ඉහළම මිල 0.1985 USD වේ. Celer Network (CELR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Celer Network (CELR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 284.90K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

