Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

නමCELR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.461

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.13%

සංසරණ සැපයුම7,783,424,106.9912

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම10,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.7783%

නිකුත් කළ දිනය2019-03-19 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.0067 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.19869033851597,2021-09-26

අඩුම මිල0.00101410762651,2020-03-16

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.