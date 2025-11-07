හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Boba Cat සඳහා අද මිල 0.00224 USD කි. BOBACAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOBACAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Boba Cat සඳහා අද මිල 0.00224 USD කි. BOBACAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOBACAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOBACAT ගැන වැඩි විස්තර

BOBACAT මිල තොරතුරු

BOBACAT යනු කුමක්ද

BOBACAT ධවල පත්‍රිකාව

BOBACAT නිල වෙබ් අඩවිය

BOBACAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOBACAT මිල පුරෝකථනය

BOBACAT ඉතිහාසය

BOBACAT මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BOBACAT-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BOBACAT තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Boba Cat ලාංඡනය

Boba Cat මිල(BOBACAT)

1 BOBACAT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00224
$0.00224$0.00224
-1.06%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:14 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.002161
$ 0.002161$ 0.002161
පැය 24 පහළ
$ 0.002392
$ 0.002392$ 0.002392
24H ඉහළ

$ 0.002161
$ 0.002161$ 0.002161

$ 0.002392
$ 0.002392$ 0.002392

$ 0.09484798014935664
$ 0.09484798014935664$ 0.09484798014935664

$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778$ 0.00017406913220778

-1.24%

-1.06%

-14.67%

-14.67%

Boba Cat (BOBACAT) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00224. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.002161 ක අවම අගයක් සහ $ 0.002392 ක උපරිම අගයක් අතර BOBACAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOBACATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.09484798014935664 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00017406913220778 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOBACAT පසුගිය පැය තුල, -1.24% කින්, පැය 24 තුල, -1.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.67% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Boba Cat (BOBACAT) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1952

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

612.88M
612.88M 612.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

61.28%

ETH

Boba Cat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.37M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 10.77K වේ. මුළු සැපයුම 612.88M සමඟින් BOBACAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.24M කි.

Boba Cat (BOBACAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Boba Catහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000024-1.06%
දින 30 යි$ -0.001886-45.72%
දින 60 යි$ +0.00024+12.00%
දින 90 යි$ +0.00024+12.00%
Boba Cat අද මිල වෙනස

අද, BOBACAT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000024 (-1.06%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Boba Cat දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.001886 (-45.72%) කින් ඉහළ ගියේය.

Boba Cat දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BOBACAT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.00024 (+12.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Boba Cat දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00024 (+12.00%), කින් චලනය විය.

Boba Cat (BOBACAT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Boba Cat මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Boba Cat (BOBACAT) යනු කුමක්ද

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

MEXC වෙතින් Boba Cat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Boba Cat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOBACAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Boba Cat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Boba Cat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Boba Cat මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Boba Cat (BOBACAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Boba Cat (BOBACAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Boba Cat සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Boba Cat මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Boba Cat (BOBACAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Boba CatBOBACAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOBACAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Boba Cat (BOBACAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Boba Cat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Boba Cat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOBACAT දේශීය මුදල් වෙත

1 Boba Cat(BOBACAT) සිට VND
58.9456
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට AUD
A$0.0034496
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට GBP
0.0017024
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට EUR
0.0019264
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට USD
$0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MYR
RM0.0093408
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TRY
0.094528
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට JPY
¥0.34272
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ARS
ARS$3.2510688
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට RUB
0.1819776
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට INR
0.1987104
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට IDR
Rp37.3333184
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට PHP
0.132384
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට EGP
￡E.0.1059296
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BRL
R$0.011984
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට CAD
C$0.0031584
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BDT
0.2729216
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට NGN
3.2183872
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට COP
$8.5823584
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ZAR
R.0.0389088
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට UAH
0.0941024
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TZS
T.Sh.5.517232
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට VES
Bs0.51072
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට CLP
$2.11232
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට PKR
Rs0.6290144
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට KZT
1.1770752
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට THB
฿0.0725312
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TWD
NT$0.0693728
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට AED
د.إ0.0082208
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට CHF
Fr0.001792
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට HKD
HK$0.0174048
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට AMD
֏0.856576
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MAD
.د.م0.0208992
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MXN
$0.0415744
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SAR
ريال0.0084
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ETB
Br0.3447136
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට KES
KSh0.2893856
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට JOD
د.أ0.00158816
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට PLN
0.0082432
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට RON
лв0.009856
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SEK
kr0.0214368
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BGN
лв0.0037856
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට HUF
Ft0.7501536
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට CZK
0.0472864
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට KWD
د.ك0.00068544
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ILS
0.0073024
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BOB
Bs0.015456
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට AZN
0.003808
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TJS
SM0.0206528
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට GEL
0.0060704
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට AOA
Kz2.0531616
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BHD
.د.ب0.00084448
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BMD
$0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට DKK
kr0.0144928
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට HNL
L0.0590016
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MUR
0.102816
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට NAD
$0.038864
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට NOK
kr0.022848
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට NZD
$0.0039648
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට PAB
B/.0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට PGK
K0.009408
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට QAR
ر.ق0.0081536
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට RSD
дин.0.2276288
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට UZS
soʻm26.6666624
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ALL
L0.1876
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ANG
ƒ0.0040096
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට AWG
ƒ0.004032
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BBD
$0.00448
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BAM
KM0.0037856
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BIF
Fr6.58784
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BND
$0.002912
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BSD
$0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට JMD
$0.358736
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට KHR
9.03224
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට KMF
Fr0.9408
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට LAK
48.6956512
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට LKR
රු0.68208
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MDL
L0.0382816
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MGA
Ar10.09008
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MOP
P0.0178976
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MVR
0.034496
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MWK
MK3.875424
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට MZN
MT0.143248
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට NPR
रु0.317408
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට PYG
15.88608
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට RWF
Fr3.24576
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SBD
$0.0184352
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SCR
0.0332864
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SRD
$0.08624
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SVC
$0.0195552
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට SZL
L0.0388192
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TMT
m0.0078624
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TND
د.ت0.006608
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට TTD
$0.0151424
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට UGX
Sh7.83104
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට XAF
Fr1.27232
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට XCD
$0.006048
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට XOF
Fr1.27232
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට XPF
Fr0.23072
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BWP
P0.0300832
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට BZD
$0.00448
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට CVE
$0.2146816
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට DJF
Fr0.39648
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට DOP
$0.1440544
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට DZD
د.ج0.2922304
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට FJD
$0.0051072
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට GNF
Fr19.4768
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට GTQ
Q0.0171584
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට GYD
$0.4685184
1 Boba Cat(BOBACAT) සිට ISK
kr0.28224

Boba Cat සම්පත්

Boba Cat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Boba Cat වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Boba Cat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Boba Cat (BOBACAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOBACAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00224 USD වේ.
BOBACAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOBACAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00224 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Boba Cat හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOBACAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.37M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOBACAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOBACAT හි සංසරණ සැපයුම 612.88M USD වේ.
BOBACAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.09484798014935664 USD ක ATH මිලක් BOBACAT අත්කර ගති.
BOBACAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00017406913220778 USD ක ATL මිලක් BOBACAT අත්කර ගති.
BOBACAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOBACAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 10.77K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOBACAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOBACAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOBACAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:14 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

BOBACAT-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.00223 USD

BOBACAT වෙළඳාම

BOBACAT/USDT
$0.00224
$0.00224$0.00224
-1.14%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,299.55
$102,299.55$102,299.55

+0.28%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,360.48
$3,360.48$3,360.48

+1.83%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1757
$1.1757$1.1757

+37.02%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.94
$157.94$157.94

+1.29%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,299.55
$102,299.55$102,299.55

+0.28%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,360.48
$3,360.48$3,360.48

+1.83%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.94
$157.94$157.94

+1.29%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2323
$2.2323$2.2323

-0.09%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011299
$0.011299$0.011299

+182.47%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008421
$0.008421$0.008421

+742.10%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.458
$4.458$4.458

+345.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007664
$0.007664$0.007664

+259.13%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1112
$0.1112$0.1112

+122.40%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002252
$0.00002252$0.00002252

+109.09%