සජීවී River සඳහා අද මිල 7.748 USD කි. RIVER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RIVER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RIVER ගැන වැඩි විස්තර

RIVER මිල තොරතුරු

RIVER යනු කුමක්ද

RIVER ධවල පත්‍රිකාව

RIVER නිල වෙබ් අඩවිය

RIVER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RIVER මිල පුරෝකථනය

RIVER ඉතිහාසය

RIVER මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

RIVER-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

RIVER තත්කාල ගනුදෙනු

RIVER USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

River ලාංඡනය

River මිල(RIVER)

1 RIVER සිට USD සජීවී මිල:

$7.7632
+16.55%1D
USD
River (RIVER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:30 (UTC+8)

River (RIVER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 6.5423
පැය 24 පහළ
$ 9.1
24H ඉහළ

$ 6.5423
$ 9.1
$ 10.246419991222751
$ 1.137662800262792
-1.43%

+16.55%

+1.90%

+1.90%

River (RIVER) තත්‍ය කාලීන මිල $ 7.748. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 6.5423 ක අවම අගයක් සහ $ 9.1 ක උපරිම අගයක් අතර RIVER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RIVERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 10.246419991222751 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.137662800262792 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RIVER පසුගිය පැය තුල, -1.43% කින්, පැය 24 තුල, +16.55% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

River (RIVER) වෙළඳපල තොරතුරු

No.237

$ 151.86M
$ 581.14K
$ 774.80M
19.60M
100,000,000
100,000,000
19.60%

ETH

River හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 151.86M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 581.14K වේ. මුළු සැපයුම 19.60M සමඟින් RIVER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 774.80M කි.

River (RIVER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Riverහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +1.102368+16.55%
දින 30 යි$ +5.3868+228.13%
දින 60 යි$ +7.248+1,449.60%
දින 90 යි$ +7.248+1,449.60%
River අද මිල වෙනස

අද, RIVER එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +1.102368 (+16.55%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

River දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +5.3868 (+228.13%) කින් ඉහළ ගියේය.

River දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RIVER එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +7.248 (+1,449.60%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

River දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +7.248 (+1,449.60%), කින් චලනය විය.

River (RIVER) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් River මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

River (RIVER) යනු කුමක්ද

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

MEXC වෙතින් River ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ River ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RIVER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ River ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ River මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

River මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ River (RIVER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ River (RIVER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? River සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් River මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

River (RIVER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RiverRIVER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RIVER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

River (RIVER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

River මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් River MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RIVER දේශීය මුදල් වෙත

1 River(RIVER) සිට VND
203,888.62
1 River(RIVER) සිට AUD
A$11.93192
1 River(RIVER) සිට GBP
5.88848
1 River(RIVER) සිට EUR
6.66328
1 River(RIVER) සිට USD
$7.748
1 River(RIVER) සිට MYR
RM32.30916
1 River(RIVER) සිට TRY
326.88812
1 River(RIVER) සිට JPY
¥1,185.444
1 River(RIVER) සිට ARS
ARS$11,245.21476
1 River(RIVER) සිට RUB
629.525
1 River(RIVER) සිට INR
687.17012
1 River(RIVER) සිට IDR
Rp129,133.28168
1 River(RIVER) සිට PHP
457.82932
1 River(RIVER) සිට EGP
￡E.366.40292
1 River(RIVER) සිට BRL
R$41.37432
1 River(RIVER) සිට CAD
C$10.92468
1 River(RIVER) සිට BDT
944.01632
1 River(RIVER) සිට NGN
11,132.17144
1 River(RIVER) සිට COP
$29,685.76468
1 River(RIVER) සිට ZAR
R.134.58276
1 River(RIVER) සිට UAH
325.49348
1 River(RIVER) සිට TZS
T.Sh.19,083.7114
1 River(RIVER) සිට VES
Bs1,766.544
1 River(RIVER) සිට CLP
$7,306.364
1 River(RIVER) සිට PKR
Rs2,175.71588
1 River(RIVER) සිට KZT
4,071.41904
1 River(RIVER) සිට THB
฿250.88024
1 River(RIVER) සිට TWD
NT$240.03304
1 River(RIVER) සිට AED
د.إ28.43516
1 River(RIVER) සිට CHF
Fr6.1984
1 River(RIVER) සිට HKD
HK$60.20196
1 River(RIVER) සිට AMD
֏2,962.8352
1 River(RIVER) සිට MAD
.د.م72.28884
1 River(RIVER) සිට MXN
$143.7254
1 River(RIVER) සිට SAR
ريال29.055
1 River(RIVER) සිට ETB
Br1,192.33972
1 River(RIVER) සිට KES
KSh1,000.96412
1 River(RIVER) සිට JOD
د.أ5.493332
1 River(RIVER) සිට PLN
28.51264
1 River(RIVER) සිට RON
лв34.0912
1 River(RIVER) සිට SEK
kr74.14836
1 River(RIVER) සිට BGN
лв13.09412
1 River(RIVER) සිට HUF
Ft2,595.58
1 River(RIVER) සිට CZK
163.4828
1 River(RIVER) සිට KWD
د.ك2.378636
1 River(RIVER) සිට ILS
25.25848
1 River(RIVER) සිට BOB
Bs53.4612
1 River(RIVER) සිට AZN
13.1716
1 River(RIVER) සිට TJS
SM71.43656
1 River(RIVER) සිට GEL
20.99708
1 River(RIVER) සිට AOA
Kz7,101.73932
1 River(RIVER) සිට BHD
.د.ب2.920996
1 River(RIVER) සිට BMD
$7.748
1 River(RIVER) සිට DKK
kr50.12956
1 River(RIVER) සිට HNL
L204.08232
1 River(RIVER) සිට MUR
355.6332
1 River(RIVER) සිට NAD
$134.4278
1 River(RIVER) සිට NOK
kr79.0296
1 River(RIVER) සිට NZD
$13.79144
1 River(RIVER) සිට PAB
B/.7.748
1 River(RIVER) සිට PGK
K32.5416
1 River(RIVER) සිට QAR
ر.ق28.20272
1 River(RIVER) සිට RSD
дин.787.35176
1 River(RIVER) සිට UZS
soʻm92,238.08048
1 River(RIVER) සිට ALL
L648.895
1 River(RIVER) සිට ANG
ƒ13.86892
1 River(RIVER) සිට AWG
ƒ13.9464
1 River(RIVER) සිට BBD
$15.496
1 River(RIVER) සිට BAM
KM13.09412
1 River(RIVER) සිට BIF
Fr22,786.868
1 River(RIVER) සිට BND
$10.0724
1 River(RIVER) සිට BSD
$7.748
1 River(RIVER) සිට JMD
$1,240.8422
1 River(RIVER) සිට KHR
31,241.873
1 River(RIVER) සිට KMF
Fr3,254.16
1 River(RIVER) සිට LAK
168,434.77924
1 River(RIVER) සිට LKR
රු2,359.266
1 River(RIVER) සිට MDL
L132.41332
1 River(RIVER) සිට MGA
Ar34,900.866
1 River(RIVER) සිට MOP
P61.90652
1 River(RIVER) සිට MVR
119.3192
1 River(RIVER) සිට MWK
MK13,404.8148
1 River(RIVER) සිට MZN
MT495.4846
1 River(RIVER) සිට NPR
रु1,097.8916
1 River(RIVER) සිට PYG
54,948.816
1 River(RIVER) සිට RWF
Fr11,226.852
1 River(RIVER) සිට SBD
$63.76604
1 River(RIVER) සිට SCR
115.13528
1 River(RIVER) සිට SRD
$298.298
1 River(RIVER) සිට SVC
$67.64004
1 River(RIVER) සිට SZL
L134.27284
1 River(RIVER) සිට TMT
m27.19548
1 River(RIVER) සිට TND
د.ت22.8566
1 River(RIVER) සිට TTD
$52.37648
1 River(RIVER) සිට UGX
Sh27,087.008
1 River(RIVER) සිට XAF
Fr4,400.864
1 River(RIVER) සිට XCD
$20.9196
1 River(RIVER) සිට XOF
Fr4,400.864
1 River(RIVER) සිට XPF
Fr798.044
1 River(RIVER) සිට BWP
P104.05564
1 River(RIVER) සිට BZD
$15.496
1 River(RIVER) සිට CVE
$742.56832
1 River(RIVER) සිට DJF
Fr1,371.396
1 River(RIVER) සිට DOP
$498.27388
1 River(RIVER) සිට DZD
د.ج1,010.80408
1 River(RIVER) සිට FJD
$17.66544
1 River(RIVER) සිට GNF
Fr67,368.86
1 River(RIVER) සිට GTQ
Q59.34968
1 River(RIVER) සිට GYD
$1,620.57168
1 River(RIVER) සිට ISK
kr976.248

River සම්පත්

River පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල River වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: River පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

River (RIVER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RIVER හි සජීවී මිල, USD වලින් 7.748 USD වේ.
RIVER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RIVER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 7.748 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
River හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RIVER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 151.86M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RIVER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RIVER හි සංසරණ සැපයුම 19.60M USD වේ.
RIVER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
10.246419991222751 USD ක ATH මිලක් RIVER අත්කර ගති.
RIVER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.137662800262792 USD ක ATL මිලක් RIVER අත්කර ගති.
RIVER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RIVER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 581.14K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RIVER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RIVER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RIVER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:29:30 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

