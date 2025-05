Origin (OGN) යනු කුමක්ද

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin Token (OGN) is Origin Protocol's native governance and value accrual token.



Origin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Origin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OGN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Originමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Origin මිල ඉතිහාසය

OGNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OGNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Origin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

1OGN සිට VNDවෙත ₫ 1,745.12646 1OGN සිට AUDවෙත A$ 0.105493 1OGN සිට GBPවෙත £ 0.051045 1OGN සිට EURවෙත € 0.0605734 1OGN සිට USDවෙත $ 0.06806 1OGN සිට MYRවෙත RM 0.2912968 1OGN සිට TRYවෙත ₺ 2.637325 1OGN සිට JPYවෙත ¥ 9.916342 1OGN සිට RUBවෙත ₽ 5.4699822 1OGN සිට INRවෙත ₹ 5.8238942 1OGN සිට IDRවෙත Rp 1,115.7375264 1OGN සිට KRWවෙත ₩ 94.790565 1OGN සිට PHPවෙත ₱ 3.7970674 1OGN සිට EGPවෙත £E. 3.4275016 1OGN සිට BRLවෙත R$ 0.3831778 1OGN සිට CADවෙත C$ 0.0946034 1OGN සිට BDTවෙත ৳ 8.2536362 1OGN සිට NGNවෙත ₦ 108.896 1OGN සිට UAHවෙත ₴ 2.8217676 1OGN සිට VESවෙත Bs 6.26152 1OGN සිට PKRවෙත Rs 19.1228182 1OGN සිට KZTවෙත ₸ 34.7419076 1OGN සිට THBවෙත ฿ 2.269801 1OGN සිට TWDවෙත NT$ 2.0533702 1OGN සිට AEDවෙත د.إ 0.2497802 1OGN සිට CHFවෙත Fr 0.0564898 1OGN සිට HKDවෙත HK$ 0.530868 1OGN සිට MADවෙත .د.م 0.6349998 1OGN සිට MXNවෙත $ 1.3183222

Origin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Origin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Origin (OGN) හි මිල කීයද? Origin (OGN)හි සජීවී මිල 0.06806 USD වේ. Origin (OGN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Origin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 47.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OGNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06806 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Origin (OGN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Origin (OGN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 692.56M USD වේ. Origin (OGN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Origin (OGN) හි ඉහළම මිල 5.2226 USD වේ. Origin (OGN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Origin (OGN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 203.58K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

