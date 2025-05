Beam (BEAMX) යනු කුමක්ද

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Beam මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Beam,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BEAMX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Beamමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Beam මිල ඉතිහාසය

BEAMXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BEAMXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Beam මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BEAMX දේශීය මුදල් වෙත

Beam සම්පත්

Beam පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Beam පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Beam (BEAMX) හි මිල කීයද? Beam (BEAMX)හි සජීවී මිල 0.008396 USD වේ. Beam (BEAMX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Beam හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 415.32M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BEAMXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008396 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Beam (BEAMX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Beam (BEAMX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 49.47B USD වේ. Beam (BEAMX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Beam (BEAMX) හි ඉහළම මිල 0.0444 USD වේ. Beam (BEAMX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Beam (BEAMX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.14M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

