Horizen (ZEN) යනු කුමක්ද

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

MEXC වෙතින් Horizen ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Horizen ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZEN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Horizen ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Horizen මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Horizen මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Horizen,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZEN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Horizenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Horizen මිල ඉතිහාසය

ZENහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZENහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Horizen මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Horizen (ZEN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Horizen මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Horizen MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZEN දේශීය මුදල් වෙත

1ZEN සිට VNDවෙත ₫ 250,076.673 1ZEN සිට AUDවෙත A$ 15.11715 1ZEN සිට GBPවෙත £ 7.31475 1ZEN සිට EURවෙත € 8.68017 1ZEN සිට USDවෙත $ 9.753 1ZEN සිට MYRවෙත RM 41.74284 1ZEN සිට TRYවෙත ₺ 377.73369 1ZEN සිට JPYවෙත ¥ 1,423.15776 1ZEN සිට RUBවෙත ₽ 783.65355 1ZEN සිට INRවෙත ₹ 834.36915 1ZEN සිට IDRවෙත Rp 162,549.93498 1ZEN සිට KRWවෙත ₩ 13,659.66168 1ZEN සිට PHPවෙත ₱ 543.53469 1ZEN සිට EGPවෙත £E. 489.30801 1ZEN සිට BRLවෙත R$ 54.90939 1ZEN සිට CADවෙත C$ 13.55667 1ZEN සිට BDTවෙත ৳ 1,182.74631 1ZEN සිට NGNවෙත ₦ 15,604.8 1ZEN සිට UAHවෙත ₴ 404.35938 1ZEN සිට VESවෙත Bs 897.276 1ZEN සිට PKRවෙත Rs 2,740.30041 1ZEN සිට KZTවෙත ₸ 4,978.51638 1ZEN සිට THBවෙත ฿ 325.55514 1ZEN සිට TWDවෙත NT$ 294.34554 1ZEN සිට AEDවෙත د.إ 35.79351 1ZEN සිට CHFවෙත Fr 8.09499 1ZEN සිට HKDවෙත HK$ 76.0734 1ZEN සිට MADවෙත .د.م 90.99549 1ZEN සිට MXNවෙත $ 189.11067

Horizen සම්පත්

Horizen පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Horizen පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Horizen (ZEN) හි මිල කීයද? Horizen (ZEN)හි සජීවී මිල 9.753 USD වේ. Horizen (ZEN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Horizen හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 156.28M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZENහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 9.753 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Horizen (ZEN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Horizen (ZEN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 16.02M USD වේ. Horizen (ZEN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Horizen (ZEN) හි ඉහළම මිල 166.57 USD වේ. Horizen (ZEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Horizen (ZEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.39M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.