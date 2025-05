Big Data Protocol (BDP) යනු කුමක්ද

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

MEXC වෙතින් Big Data Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Big Data Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BDP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Big Data Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Big Data Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Big Data Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Big Data Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BDP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Big Data Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Big Data Protocol මිල ඉතිහාසය

BDPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BDPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Big Data Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Big Data Protocol (BDP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Big Data Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Big Data Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BDP දේශීය මුදල් වෙත

1BDP සිට VNDවෙත ₫ 1 616,15223 1BDP සිට AUDවෙත A$ 0,0976965 1BDP සිට GBPවෙත £ 0,0472725 1BDP සිට EURවෙත € 0,0560967 1BDP සිට USDවෙත $ 0,06303 1BDP සිට MYRවෙත RM 0,2697684 1BDP සිට TRYවෙත ₺ 2,4436731 1BDP සිට JPYවෙත ¥ 9,2118345 1BDP සිට RUBවෙත ₽ 5,0657211 1BDP සිට INRවෙත ₹ 5,4004104 1BDP සිට IDRවෙත Rp 1 050,4995798 1BDP සිට KRWවෙත ₩ 88,0302192 1BDP සිට PHPවෙත ₱ 3,5126619 1BDP සිට EGPවෙත £E. 3,176712 1BDP සිට BRLවෙත R$ 0,3548589 1BDP සිට CADවෙත C$ 0,0876117 1BDP සිට BDTවෙත ৳ 7,6436481 1BDP සිට NGNවෙත ₦ 100,848 1BDP සිට UAHවෙත ₴ 2,6132238 1BDP සිට VESවෙත Bs 5,79876 1BDP සිට PKRවෙත Rs 17,7095391 1BDP සිට KZTවෙත ₸ 32,1742938 1BDP සිට THBවෙත ฿ 2,105202 1BDP සිට TWDවෙත NT$ 1,9022454 1BDP සිට AEDවෙත د.إ 0,2313201 1BDP සිට CHFවෙත Fr 0,0529452 1BDP සිට HKDවෙත HK$ 0,491634 1BDP සිට MADවෙත .د.م 0,5880699 1BDP සිට MXNවෙත $ 1,2215214

Big Data Protocol සම්පත්

Big Data Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Big Data Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Big Data Protocol (BDP) හි මිල කීයද? Big Data Protocol (BDP)හි සජීවී මිල 0,06303 USD වේ. Big Data Protocol (BDP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Big Data Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3,30M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BDPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,06303 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Big Data Protocol (BDP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Big Data Protocol (BDP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 52,28M USD වේ. Big Data Protocol (BDP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Big Data Protocol (BDP) හි ඉහළම මිල 18,033 USD වේ. Big Data Protocol (BDP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Big Data Protocol (BDP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53,69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.