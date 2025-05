BadgerDAO (BADGER) යනු කුමක්ද

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

MEXC වෙතින් BadgerDAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BadgerDAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BADGER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BadgerDAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BadgerDAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BadgerDAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BadgerDAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BADGER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BadgerDAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BadgerDAO මිල ඉතිහාසය

BADGERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BADGERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BadgerDAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BadgerDAO (BADGER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BadgerDAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BadgerDAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BADGER දේශීය මුදල් වෙත

1BADGER සිට VNDවෙත ₫ 27,858.9465 1BADGER සිට AUDවෙත A$ 1.684075 1BADGER සිට GBPවෙත £ 0.814875 1BADGER සිට EURවෙත € 0.966985 1BADGER සිට USDවෙත $ 1.0865 1BADGER සිට MYRවෙත RM 4.65022 1BADGER සිට TRYවෙත ₺ 42.058415 1BADGER සිට JPYවෙත ¥ 158.466025 1BADGER සිට RUBවෙත ₽ 87.408925 1BADGER සිට INRවෙත ₹ 93.015265 1BADGER සිට IDRවෙත Rp 17,811.47256 1BADGER සිට KRWවෙත ₩ 1,517.44936 1BADGER සිට PHPවෙත ₱ 60.53978 1BADGER සිට EGPවෙත £E. 54.466245 1BADGER සිට BRLවෙත R$ 6.12786 1BADGER සිට CADවෙත C$ 1.510235 1BADGER සිට BDTවෙත ৳ 131.759855 1BADGER සිට NGNවෙත ₦ 1,738.4 1BADGER සිට UAHවෙත ₴ 45.04629 1BADGER සිට VESවෙත Bs 99.958 1BADGER සිට PKRවෙත Rs 305.273905 1BADGER සිට KZTවෙත ₸ 554.61479 1BADGER සිට THBවෙත ฿ 36.169585 1BADGER සිට TWDවෙත NT$ 32.757975 1BADGER සිට AEDවෙත د.إ 3.987455 1BADGER සිට CHFවෙත Fr 0.901795 1BADGER සිට HKDවෙත HK$ 8.4747 1BADGER සිට MADවෙත .د.م 10.137045 1BADGER සිට MXNවෙත $ 21.067235

BadgerDAO සම්පත්

BadgerDAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BadgerDAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BadgerDAO (BADGER) හි මිල කීයද? BadgerDAO (BADGER)හි සජීවී මිල 1.0865 USD වේ. BadgerDAO (BADGER) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BadgerDAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 22.19M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BADGERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.0865 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BadgerDAO (BADGER) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BadgerDAO (BADGER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 20.42M USD වේ. BadgerDAO (BADGER) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BadgerDAO (BADGER) හි ඉහළම මිල 89.83 USD වේ. BadgerDAO (BADGER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BadgerDAO (BADGER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 377.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

