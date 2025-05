Avalon (AVL) යනු කුමක්ද

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

MEXC වෙතින් Avalon ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Avalon ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AVL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Avalon ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Avalon මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Avalon මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Avalon,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AVL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Avalonමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Avalon මිල ඉතිහාසය

AVLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AVLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Avalon මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Avalon (AVL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Avalon මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Avalon MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1AVL සිට VNDවෙත ₫ 7,243.5825 1AVL සිට AUDවෙත A$ 0.437875 1AVL සිට GBPවෙත £ 0.211875 1AVL සිට EURවෙත € 0.251425 1AVL සිට USDවෙත $ 0.2825 1AVL සිට MYRවෙත RM 1.2091 1AVL සිට TRYවෙත ₺ 10.952525 1AVL සිට JPYවෙත ¥ 41.287375 1AVL සිට RUBවෙත ₽ 22.704525 1AVL සිට INRවෙත ₹ 24.1933 1AVL සිට IDRවෙත Rp 4,708.33145 1AVL සිට KRWවෙත ₩ 394.5508 1AVL සිට PHPවෙත ₱ 15.743725 1AVL සිට EGPවෙත £E. 14.238 1AVL සිට BRLවෙත R$ 1.590475 1AVL සිට CADවෙත C$ 0.392675 1AVL සිට BDTවෙත ৳ 34.258775 1AVL සිට NGNවෙත ₦ 452 1AVL සිට UAHවෙත ₴ 11.71245 1AVL සිට VESවෙත Bs 25.99 1AVL සිට PKRවෙත Rs 79.374025 1AVL සිට KZTවෙත ₸ 144.20495 1AVL සිට THBවෙත ฿ 9.4355 1AVL සිට TWDවෙත NT$ 8.528675 1AVL සිට AEDවෙත د.إ 1.036775 1AVL සිට CHFවෙත Fr 0.2373 1AVL සිට HKDවෙත HK$ 2.2035 1AVL සිට MADවෙත .د.م 2.635725 1AVL සිට MXNවෙත $ 5.47485

Avalon පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Avalon පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Avalon (AVL) හි මිල කීයද? Avalon (AVL)හි සජීවී මිල 0.2825 USD වේ. Avalon (AVL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Avalon හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 45.68M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AVLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2825 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Avalon (AVL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Avalon (AVL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 161.68M USD වේ. Avalon (AVL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Avalon (AVL) හි ඉහළම මිල 2.0011 USD වේ. Avalon (AVL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Avalon (AVL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 103.18K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

