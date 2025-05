AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

නමAVL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.671

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)20.19%

සංසරණ සැපයුම161,683,998

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම162,250,000.8

සංසරණ අනුපාතය0.1616%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.4376502589895284,2025-02-12

අඩුම මිල0.18646250349684448,2025-05-31

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

