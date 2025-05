AustralianShepherd (ASS) යනු කුමක්ද

Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP.

MEXC වෙතින් AustralianShepherd ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AustralianShepherd ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ASS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AustralianShepherd ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AustralianShepherd මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AustralianShepherd මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AustralianShepherd,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ASS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AustralianShepherdමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AustralianShepherd මිල ඉතිහාසය

ASSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ASSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AustralianShepherd මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AustralianShepherd (ASS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AustralianShepherd මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AustralianShepherd MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ASS දේශීය මුදල් වෙත

1ASS සිට VNDවෙත ₫ 0.0000198384417 1ASS සිට AUDවෙත A$ 0.000000001199235 1ASS සිට GBPවෙත £ 0.000000000580275 1ASS සිට EURවෙත € 0.000000000688593 1ASS සිට USDවෙත $ 0.0000000007737 1ASS සිට MYRවෙත RM 0.000000003311436 1ASS සිට TRYවෙත ₺ 0.000000029996349 1ASS සිට JPYවෙත ¥ 0.000000113076255 1ASS සිට RUBවෙත ₽ 0.000000062182269 1ASS සිට INRවෙත ₹ 0.000000066275142 1ASS සිට IDRවෙත Rp 0.000012894994842 1ASS සිට KRWවෙත ₩ 0.000001080580368 1ASS සිට PHPවෙත ₱ 0.000000043141512 1ASS සිට EGPවෙත £E. 0.00000003899448 1ASS සිට BRLවෙත R$ 0.000000004355931 1ASS සිට CADවෙත C$ 0.000000001075443 1ASS සිට BDTවෙත ৳ 0.000000093826599 1ASS සිට NGNවෙත ₦ 0.00000123792 1ASS සිට UAHවෙත ₴ 0.000000032077602 1ASS සිට VESවෙත Bs 0.0000000711804 1ASS සිට PKRවෙත Rs 0.000000217386489 1ASS සිට KZTවෙත ₸ 0.000000394942902 1ASS සිට THBවෙත ฿ 0.000000025833843 1ASS සිට TWDවෙත NT$ 0.00000002336574 1ASS සිට AEDවෙත د.إ 0.000000002839479 1ASS සිට CHFවෙත Fr 0.000000000649908 1ASS සිට HKDවෙත HK$ 0.00000000603486 1ASS සිට MADවෙත .د.م 0.000000007218621 1ASS සිට MXNවෙත $ 0.000000014994306

AustralianShepherd සම්පත්

AustralianShepherd පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AustralianShepherd පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AustralianShepherd (ASS) හි මිල කීයද? AustralianShepherd (ASS)හි සජීවී මිල 0.0000000007737 USD වේ. AustralianShepherd (ASS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AustralianShepherd හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ASSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000000007737 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AustralianShepherd (ASS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AustralianShepherd (ASS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. AustralianShepherd (ASS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AustralianShepherd (ASS) හි ඉහළම මිල 0.0000001472 USD වේ. AustralianShepherd (ASS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AustralianShepherd (ASS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 290.59 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

