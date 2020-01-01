Infinity Ground (AIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම AIN ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු AIN ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
Infinity Ground (AIN) මිල ඉතිහාසය
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.
ප්රමාණය
1 AIN = 0.15176 USD