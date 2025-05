AIA Chain (AIA) යනු කුමක්ද

AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.

MEXC වෙතින් AIA Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AIA Chain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AIA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AIA Chain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AIA Chain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AIA Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AIA Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AIA Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AIA Chain මිල ඉතිහාසය

AIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AIA Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AIA Chain (AIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AIA Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AIA Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AIA දේශීය මුදල් වෙත

1AIA සිට VNDවෙත ₫ 35.794836 1AIA සිට AUDවෙත A$ 0.0021638 1AIA සිට GBPවෙත £ 0.001047 1AIA සිට EURවෙත € 0.00124244 1AIA සිට USDවෙත $ 0.001396 1AIA සිට MYRවෙත RM 0.00598884 1AIA සිට TRYවෙත ₺ 0.05412292 1AIA සිට JPYවෙත ¥ 0.20394164 1AIA සිට RUBවෙත ₽ 0.11219652 1AIA සිට INRවෙත ₹ 0.11952552 1AIA සිට IDRවෙත Rp 23.26665736 1AIA සිට KRWවෙත ₩ 1.9470012 1AIA සිට PHPවෙත ₱ 0.07785492 1AIA සිට EGPවෙත £E. 0.0703584 1AIA සිට BRLවෙත R$ 0.00785948 1AIA සිට CADවෙත C$ 0.00194044 1AIA සිට BDTවෙත ৳ 0.16929292 1AIA සිට NGNවෙත ₦ 2.2336 1AIA සිට UAHවෙත ₴ 0.05787816 1AIA සිට VESවෙත Bs 0.128432 1AIA සිට PKRවෙත Rs 0.39223412 1AIA සිට KZTවෙත ₸ 0.71260216 1AIA සිට THBවෙත ฿ 0.04661244 1AIA සිට TWDවෙත NT$ 0.04214524 1AIA සිට AEDවෙත د.إ 0.00512332 1AIA සිට CHFවෙත Fr 0.00115868 1AIA සිට HKDවෙත HK$ 0.0108888 1AIA සිට MADවෙත .د.م 0.01302468 1AIA සිට MXNවෙත $ 0.02704052

AIA Chain සම්පත්

AIA Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AIA Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AIA Chain (AIA) හි මිල කීයද? AIA Chain (AIA)හි සජීවී මිල 0.001396 USD වේ. AIA Chain (AIA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AIA Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001396 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AIA Chain (AIA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AIA Chain (AIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. AIA Chain (AIA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AIA Chain (AIA) හි ඉහළම මිල 0.03641 USD වේ. AIA Chain (AIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AIA Chain (AIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 612.69 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.