Дата последней редакции: 30 апреля 2022 г.
Настоящие Условия предоставления услуг (далее "Соглашение") являются юридическим соглашением, заключенным между физическим лицом или организацией ("вы", "Пользователь" или "Клиент"), использующими Сервис аутентификации, предоставляемый компанией MEXC Global ("мы", "нас", "наш" или "MEXC"), известный как MEXC Authenticator. Принимая настоящее Соглашение или используя Сервис, вы заявляете и гарантируете, что являетесь физическим лицом, юридическим лицом или иной организацией, обладающей полной гражданской правоспособностью и полной гражданской дееспособностью, и имеете полномочия связать Пользователя Соглашением и применимой Политикой конфиденциальности. Если вы не обладаете вышеуказанной квалификацией, вы и ваш опекун несете все вытекающие из этого последствия, а MEXC имеет право отменить или навсегда заморозить ваше пользование всеми услугами, предоставляемыми MEXC.
Мы можем время от времени изменять настоящее Соглашение, обновленное Соглашение вступает в силу с последней Даты вступления в силу, указанной в Соглашении, и заменяет собой все предыдущие версии. Продолжение использования Услуг означает ваше согласие с любыми изменениями в настоящем Соглашении.
«Услуги MEXC» или «Услуга» или «Услуги» для целей настоящего Соглашения относятся ко всем продуктам и услугам, которые MEXC предоставляет или может предоставить в будущем в отношении предоставления вам токенов TOTP в качестве вторичной аутентификации для входа в вашу торговую сеть MEXC. на своем Устройстве или на веб-сайте MEXC. Все Услуги и связанные с ними компоненты и информация предоставляются на условиях «КАК ЕСТЬ» и «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ».
В соответствии с условиями настоящего Соглашения, MEXC предоставляет пользователям неисключительную, не подлежащую сублицензированию и передаче лицензию на доступ и использование Сервисов, которые предоставляются Пользователям.
MEXC оставляет за собой право изменять Услуги в любое время. Вы имеете право отменить свою Услугу, если мы внесем существенные изменения в Услуги.
MEXC сохраняет за собой все права собственности, право собственности и интерес к Услугам MEXC, нашему логотипу, названию и другим знакам («Знаки MEXC») и всей связанной интеллектуальной собственности, независимо от того, зарегистрирована она или нет, в любой точке мира, включая, помимо прочего, все модификации, изменения, улучшения и производные работы. Вы соглашаетесь с тем, что вы не будете использовать, регистрировать или создавать производные работы от любого фирменного наименования, доменного имени, товарного знака, знака обслуживания, логотипа, слогана или имени или дескриптора учетной записи в социальных сетях, которые основаны или каким-либо образом включают в себя или частично Знаки MEXC.
(a) Вы заявляете и гарантируете, что использование вами Услуг не будет связано с какой-либо незаконной деятельностью, включая, помимо прочего, онлайн-преследование (киберзапугивание); рассылка несанкционированной рекламы или спама; просмотр, сбор или передача детской порнографии; участие в незаконной торговле наркотиками; участие в незаконной торговле оружием; и участие в незаконной торговле людьми.
(b) Вы заявляете и гарантируете, что не будете изменять, создавать производные продукты или перепроектировать какие-либо Услуги MEXC.
(c)Вы заявляете и гарантируете, что при использовании вами Услуг не будут допускаться никакие вирусы, троянские кони, черные ходы, черви, бомбы замедленного действия, программные замки, шпионские программы или любое другое вредоносное программное обеспечение, способное получить доступ к модификации, удалению, повреждению, отключению, деактивации, вмешательству или иному повреждению любого компьютера, сети или данных, Устройства или любой другой информации, хранящейся в электронном виде, чтобы (i) нарушить, отключить, повредить или иным образом затруднить использование Услуг другими лицами; или для (ii) повреждения или уничтожения любых данных, файлов или информации, хранящейся в электронном виде.
(d) Вы заявляете и гарантируете, что не будете рекламировать или перепродавать Услуги MEXC третьим лицам.
(e) Вы заявляете и гарантируете, что не будете передавать какие-либо материалы, которые могут нарушать интеллектуальные права или права на неприкосновенность частной жизни третьих лиц.
(a) Мы оставляем за собой право отменить ваши Услуги MEXC, если вы нарушаете настоящее Соглашение.
(b) Мы оставляем за собой право отменить ваши Услуги MEXC, если мы обнаружим, что вы используете Услуги MEXC для любого неразрешенного использования.
(c) Мы оставляем за собой право отменить ваши Услуги MEXC, если мы обнаружим, что использование вами Услуг MEXC нарушает какие-либо применимые законы.
Каждая сторона соглашается соблюдать все законы, правила и положения, применимые к Услугам MEXC, предоставляемым MEXC и применимые к настоящему Соглашению. MEXC будет, в соответствии с действующим законодательством, сотрудничать с соответствующими государственными и регулирующими органами в отношении Услуг MEXC. Мы сохраняем за собой право немедленно отменить любую Услугу MEXC и расторгнуть Соглашение в случае несоблюдения вами применимых законов.
Вы соглашаетесь защищать, возмещать ущерб и ограждать MEXC, наших будущих аффилированных лиц и их соответствующих членов, менеджеров, акционеров, должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, поставщиков, клиентов, возмещения убытков, представителей, правопреемников, лицензиатов и правопреемников, а также каждого из них. , от и против любых и всех претензий, исков, требований, убытков, убытков, издержек и расходов, включая разумные гонорары и расходы на адвоката, сборы, штрафы, судебные решения и проценты, понесенные или которые любой из них может понести в результате, в результате или в связи с любым существенным нарушением или предполагаемым нарушением любого заявления, гарантии, обязательства или соглашения, заключенного вами в настоящем Соглашении, включая, помимо прочего, любое нарушение или предполагаемое нарушение с вашей стороны в отношении интеллектуальной собственности третьих лиц, конфиденциальности третьих лиц, вмешательства в данные третьих лиц или другие данные пользователя, а также неразрешенное использование.
Ни вы, ни мы не несем ответственности друг перед другом за любые косвенные, особые, случайные или косвенные убытки или убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерю возможности использования или потерю данных, вызванные нарушением договора, небрежностью. , или иным образом.
(a) Полное соглашение - Настоящее Соглашение представляет собой полное понимание и соглашение между Сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения. Между Сторонами не существует никаких соглашений, договоренностей, ограничений, утверждений или гарантий, кроме тех, которые содержатся в настоящем Соглашении или упоминаются или предусмотрены в настоящем Соглашении. Ничто, содержащееся в каких-либо документах, представленных вами, не будет изменять или дополнять настоящее Соглашение. Мы можем время от времени обновлять Соглашение, текущая версия будет датирована. Обновленная версия Соглашения может быть найдена на этой веб-странице. Дальнейшее использование вами Услуг MEXC означает принятие вами действующей на тот момент версии Соглашения.
(b) Срок действия — Любое положение настоящего Соглашения, которое налагает на Пользователей или MEXC обязательства после расторжения или истечения срока действия настоящего Соглашения, остается в силе после прекращения или истечения срока действия настоящего Соглашения и является обязательным для Сторон.
(c) Полномочия - Если вы заключаете настоящее Соглашение от имени компании, организации или другого нефизического лица, вы заявляете и гарантируете, что у вас есть полномочия связывать такое юридическое лицо настоящим Соглашением.
(d) Отказ от прав - Никакой отказ от какого-либо положения настоящего Соглашения с нашей стороны не считается и не представляет собой отказ от любого другого положения, независимо от того, является ли оно аналогичным или нет, а также любой отказ не является продолжающимся отказом. Никакой отказ не имеет обязательной силы, если он не оформлен нами в письменной форме.
(e) Сепарабельность - Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным или не имеющим законной силы, это положение будет отделено от настоящего Соглашения, остальные положения Соглашения сохранят свою силу, а остальные положения Соглашения будут разумно истолкованы для осуществления намерений Сторон, подтвержденных условиями настоящего Соглашения.
(f) Отсутствие агентства - Ничто в настоящем Соглашении не создает партнерских, агентских, фидуциарных или трудовых отношений между Сторонами. Стороны являются и всегда будут оставаться независимыми подрядчиками. Сторонние выгодоприобретатели по настоящему Соглашению отсутствуют.
(g) Все споры между вами и нами будут разрешаться на индивидуальной основе, и вы соглашаетесь не предъявлять и не участвовать в каких-либо консолидированных или представительских действиях против нас, включая наших будущих аффилированных лиц.
(h) Арбитраж - Вы соглашаетесь с тем, что любые разногласия, претензии или споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением или связанные с ним, должны передаваться и разрешаться в арбитраже, администрируемым Сингапурским международным арбитражным центром, в соответствии с Арбитражным регламентом Сингапурского международного арбитража. центра, действующие на данный момент, которые считаются включенными посредством ссылки в настоящий раздел. Местом арбитража является Сингапур. Трибунал должен состоять из одного (1) арбитра. Язык арбитража – английский. Несмотря на вышеизложенное, любые споры, возникающие в связи с вопросами интеллектуальной собственности или конфиденциальности, могут быть переданы в суд.
(i) Применимое законодательство и место - Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами Сингапура. Любые иски, возбужденные в отношении настоящего Соглашения, Политики конфиденциальности или любого документа, связанного с предоставляемыми нами Услугами, должны рассматриваться только в судах Сингапура. Все Стороны настоящего Соглашения безоговорочно соглашаются подчиняться юрисдикции и месту проведения таких судов и соглашаются отказаться от любых возражений в соответствии с доктриной неудобства форума.
(j) Язык - Настоящее соглашение составлено на английском языке. Хотя могут быть доступны переводы данного соглашения на другие языки, такие переводы могут быть неактуальными или неполными. Соответственно, вы соглашаетесь, что в случае возникновения противоречий между английской версией настоящего соглашения и любыми другими его переводами, преимущественную силу будет иметь английская версия настоящего соглашения.