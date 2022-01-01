6. Неразрешенное использование и деятельность

(a) Вы заявляете и гарантируете, что использование вами Услуг не будет связано с какой-либо незаконной деятельностью, включая, помимо прочего, онлайн-преследование (киберзапугивание); рассылка несанкционированной рекламы или спама; просмотр, сбор или передача детской порнографии; участие в незаконной торговле наркотиками; участие в незаконной торговле оружием; и участие в незаконной торговле людьми.

(b) Вы заявляете и гарантируете, что не будете изменять, создавать производные продукты или перепроектировать какие-либо Услуги MEXC.

(c)Вы заявляете и гарантируете, что при использовании вами Услуг не будут допускаться никакие вирусы, троянские кони, черные ходы, черви, бомбы замедленного действия, программные замки, шпионские программы или любое другое вредоносное программное обеспечение, способное получить доступ к модификации, удалению, повреждению, отключению, деактивации, вмешательству или иному повреждению любого компьютера, сети или данных, Устройства или любой другой информации, хранящейся в электронном виде, чтобы (i) нарушить, отключить, повредить или иным образом затруднить использование Услуг другими лицами; или для (ii) повреждения или уничтожения любых данных, файлов или информации, хранящейся в электронном виде.

(d) Вы заявляете и гарантируете, что не будете рекламировать или перепродавать Услуги MEXC третьим лицам.

(e) Вы заявляете и гарантируете, что не будете передавать какие-либо материалы, которые могут нарушать интеллектуальные права или права на неприкосновенность частной жизни третьих лиц.