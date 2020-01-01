Токеномика zkExchange (ZKEX) Откройте для себя ключевую информацию о zkExchange (ZKEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zkExchange (ZKEX) zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. Официальный сайт: https://zkexchange.org/ Whitepaper: https://docs.zkexchange.org/ Купить ZKEX сейчас!

Токеномика и анализ цен zkExchange (ZKEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkExchange (ZKEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,35K $ 75,35K $ 75,35K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,35K $ 75,35K $ 75,35K Исторический максимум: $ 0,170424 $ 0,170424 $ 0,170424 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00075354 $ 0,00075354 $ 0,00075354 Узнайте больше о цене zkExchange (ZKEX)

Токеномика zkExchange (ZKEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zkExchange (ZKEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKEX, изучите текущую цену ZKEX!

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