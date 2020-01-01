Токеномика zJOE (ZJOE) Откройте для себя ключевую информацию о zJOE (ZJOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zJOE (ZJOE) Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. Официальный сайт: https://vectorfinance.io/ Whitepaper: https://docs.vectorfinance.io/ Купить ZJOE сейчас!

Токеномика и анализ цен zJOE (ZJOE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zJOE (ZJOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Общее предложение: $ 14,12M $ 14,12M $ 14,12M Оборотное предложение: $ 14,12M $ 14,12M $ 14,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Исторический максимум: $ 0,839411 $ 0,839411 $ 0,839411 Исторический минимум: $ 0,087044 $ 0,087044 $ 0,087044 Текущая цена: $ 0,148327 $ 0,148327 $ 0,148327 Узнайте больше о цене zJOE (ZJOE)

Токеномика zJOE (ZJOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zJOE (ZJOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZJOE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZJOE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZJOE, изучите текущую цену ZJOE!

Прогноз цены ZJOE Хотите узнать, куда может двигаться ZJOE? Наша страница прогноза цены ZJOE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZJOE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!