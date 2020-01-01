Токеномика zJOE (ZJOE)

Токеномика zJOE (ZJOE)

Откройте для себя ключевую информацию о zJOE (ZJOE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о zJOE (ZJOE)

Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees.

Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell.

Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol.

xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.

Официальный сайт:
https://vectorfinance.io/
Whitepaper:
https://docs.vectorfinance.io/

Токеномика и анализ цен zJOE (ZJOE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене zJOE (ZJOE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,09M
$ 2,09M$ 2,09M
Общее предложение:
$ 14,12M
$ 14,12M$ 14,12M
Оборотное предложение:
$ 14,12M
$ 14,12M$ 14,12M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,09M
$ 2,09M$ 2,09M
Исторический максимум:
$ 0,839411
$ 0,839411$ 0,839411
Исторический минимум:
$ 0,087044
$ 0,087044$ 0,087044
Текущая цена:
$ 0,148327
$ 0,148327$ 0,148327

Токеномика zJOE (ZJOE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики zJOE (ZJOE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZJOE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZJOE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZJOE, изучите текущую цену ZJOE!

Прогноз цены ZJOE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.