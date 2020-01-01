Токеномика ynBNB MAX (YNBNBX) Откройте для себя ключевую информацию о ynBNB MAX (YNBNBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ynBNB MAX (YNBNBX) ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Официальный сайт: https://www.yieldnest.finance/ Купить YNBNBX сейчас!

Токеномика и анализ цен ynBNB MAX (YNBNBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ynBNB MAX (YNBNBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,68M $ 14,68M $ 14,68M Общее предложение: $ 21,69K $ 21,69K $ 21,69K Оборотное предложение: $ 21,69K $ 21,69K $ 21,69K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,68M $ 14,68M $ 14,68M Исторический максимум: $ 730,08 $ 730,08 $ 730,08 Исторический минимум: $ 509,98 $ 509,98 $ 509,98 Текущая цена: $ 676,83 $ 676,83 $ 676,83 Узнайте больше о цене ynBNB MAX (YNBNBX)

Токеномика ynBNB MAX (YNBNBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ynBNB MAX (YNBNBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YNBNBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YNBNBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YNBNBX, изучите текущую цену YNBNBX!

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