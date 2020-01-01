Токеномика ynBNB MAX (YNBNBX)

Токеномика ynBNB MAX (YNBNBX)

Откройте для себя ключевую информацию о ynBNB MAX (YNBNBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ynBNB MAX (YNBNBX)

ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains.

ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

Официальный сайт:
https://www.yieldnest.finance/

Токеномика и анализ цен ynBNB MAX (YNBNBX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ynBNB MAX (YNBNBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,68M
$ 14,68M$ 14,68M
Общее предложение:
$ 21,69K
$ 21,69K$ 21,69K
Оборотное предложение:
$ 21,69K
$ 21,69K$ 21,69K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,68M
$ 14,68M$ 14,68M
Исторический максимум:
$ 730,08
$ 730,08$ 730,08
Исторический минимум:
$ 509,98
$ 509,98$ 509,98
Текущая цена:
$ 676,83
$ 676,83$ 676,83

Токеномика ynBNB MAX (YNBNBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ynBNB MAX (YNBNBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YNBNBX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YNBNBX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YNBNBX, изучите текущую цену YNBNBX!

Прогноз цены YNBNBX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.