Токеномика YLD (YLD) Откройте для себя ключевую информацию о YLD (YLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YLD (YLD) yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards. Официальный сайт: https://yld.fun/ Купить YLD сейчас!

Токеномика и анализ цен YLD (YLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YLD (YLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 291,91K $ 291,91K $ 291,91K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 291,91K $ 291,91K $ 291,91K Исторический максимум: $ 0,00306976 $ 0,00306976 $ 0,00306976 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029191 $ 0,00029191 $ 0,00029191 Узнайте больше о цене YLD (YLD)

Токеномика YLD (YLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YLD (YLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YLD, изучите текущую цену YLD!

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