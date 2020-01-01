Токеномика YAPSTER (YAPSTER) Откройте для себя ключевую информацию о YAPSTER (YAPSTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YAPSTER (YAPSTER) Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Официальный сайт: https://www.yapster.xyz/ Купить YAPSTER сейчас!

Токеномика и анализ цен YAPSTER (YAPSTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAPSTER (YAPSTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 990,57K $ 990,57K $ 990,57K Общее предложение: $ 915,53M $ 915,53M $ 915,53M Оборотное предложение: $ 915,53M $ 915,53M $ 915,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 990,57K $ 990,57K $ 990,57K Исторический максимум: $ 0,01015272 $ 0,01015272 $ 0,01015272 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00108197 $ 0,00108197 $ 0,00108197 Узнайте больше о цене YAPSTER (YAPSTER)

Токеномика YAPSTER (YAPSTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YAPSTER (YAPSTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAPSTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAPSTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAPSTER, изучите текущую цену YAPSTER!

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