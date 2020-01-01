Токеномика YAM (YAM) Откройте для себя ключевую информацию о YAM (YAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен YAM (YAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAM (YAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 560.49K $ 560.49K $ 560.49K Общее предложение: $ 15.16M $ 15.16M $ 15.16M Оборотное предложение: $ 14.79M $ 14.79M $ 14.79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 574.66K $ 574.66K $ 574.66K Исторический максимум: $ 41.4 $ 41.4 $ 41.4 Исторический минимум: $ 0.01749218 $ 0.01749218 $ 0.01749218 Текущая цена: $ 0.03789447 $ 0.03789447 $ 0.03789447 Узнайте больше о цене YAM (YAM)

Токеномика YAM (YAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YAM (YAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAM, изучите текущую цену YAM!

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