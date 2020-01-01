Токеномика YadaCoin (YDA)

Токеномика YadaCoin (YDA)

Откройте для себя ключевую информацию о YadaCoin (YDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

Официальный сайт:
https://yadacoin.io

Токеномика и анализ цен YadaCoin (YDA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YadaCoin (YDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 159,93K
$ 159,93K$ 159,93K
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 17,38M
$ 17,38M$ 17,38M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 193,25K
$ 193,25K$ 193,25K
Исторический максимум:
$ 0,056828
$ 0,056828$ 0,056828
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00924326
$ 0,00924326$ 0,00924326

Токеномика YadaCoin (YDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YadaCoin (YDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YDA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YDA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YDA, изучите текущую цену YDA!

Прогноз цены YDA

Хотите узнать, куда может двигаться YDA? Наша страница прогноза цены YDA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.