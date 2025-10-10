Токеномика Xpanse (HZN)

Откройте для себя ключевую информацию о Xpanse (HZN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:28:23 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Xpanse (HZN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xpanse (HZN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 433,34K
Общее предложение:
$ 258,65M
Оборотное предложение:
$ 189,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 591,07K
Исторический максимум:
$ 1,62
Исторический минимум:
$ 0,00168822
Текущая цена:
$ 0,00228523
Информация о Xpanse (HZN)

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

Официальный сайт:
https://xpanse.trade/

Токеномика Xpanse (HZN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Xpanse (HZN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HZN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HZN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HZN, изучите текущую цену HZN!

Прогноз цены HZN

Хотите узнать, куда может двигаться HZN? Наша страница прогноза цены HZN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

