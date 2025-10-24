Что такое Xpanse (HZN)

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

Прогноз цены Xpanse (USD)

Сколько будет стоить Xpanse (HZN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Xpanse (HZN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Xpanse.

Токеномика Xpanse (HZN)

Понимание токеномики Xpanse (HZN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HZN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xpanse (HZN) Сколько стоит Xpanse (HZN) на сегодня? Актуальная цена HZN в USD – 0,00250889 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HZN в USD? $ 0,00250889 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HZN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Xpanse? Рыночная капитализация HZN составляет $ 474,56K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HZN? Циркулирующее предложение HZN составляет 189,15M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HZN? HZN достиг максимальной цены (ATH) в 1,62 USD . Какова была минимальная цена HZN за все время (ATL)? HZN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00168822 USD . Каков объем торгов HZN? Объем торгов за последние 24 часа для HZN составляет -- USD . Вырастет ли HZN в цене в этом году? HZN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HZN для более подробного анализа.

