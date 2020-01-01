Токеномика xHaven (XVN)

Токеномика xHaven (XVN)

Откройте для себя ключевую информацию о xHaven (XVN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о xHaven (XVN)

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

Официальный сайт:
https://xhaven.io/
Whitepaper:
https://docs.xhaven.io/whitepaper

Токеномика и анализ цен xHaven (XVN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене xHaven (XVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 374,10K
$ 374,10K$ 374,10K
Общее предложение:
$ 250,00M
$ 250,00M$ 250,00M
Оборотное предложение:
$ 51,83M
$ 51,83M$ 51,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M
Исторический максимум:
$ 0,01320028
$ 0,01320028$ 0,01320028
Исторический минимум:
$ 0,00459209
$ 0,00459209$ 0,00459209
Текущая цена:
$ 0,00721724
$ 0,00721724$ 0,00721724

Токеномика xHaven (XVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xHaven (XVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XVN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XVN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVN, изучите текущую цену XVN!

Прогноз цены XVN

Хотите узнать, куда может двигаться XVN? Наша страница прогноза цены XVN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.