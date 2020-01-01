Токеномика xHaven (XVN) Откройте для себя ключевую информацию о xHaven (XVN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xHaven (XVN) xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading. Официальный сайт: https://xhaven.io/ Whitepaper: https://docs.xhaven.io/whitepaper Купить XVN сейчас!

Токеномика и анализ цен xHaven (XVN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xHaven (XVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 374,10K $ 374,10K $ 374,10K Общее предложение: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Оборотное предложение: $ 51,83M $ 51,83M $ 51,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Исторический максимум: $ 0,01320028 $ 0,01320028 $ 0,01320028 Исторический минимум: $ 0,00459209 $ 0,00459209 $ 0,00459209 Текущая цена: $ 0,00721724 $ 0,00721724 $ 0,00721724 Узнайте больше о цене xHaven (XVN)

Токеномика xHaven (XVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xHaven (XVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XVN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XVN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XVN, изучите текущую цену XVN!

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