Токеномика Wukong (WUKONG) Откройте для себя ключевую информацию о Wukong (WUKONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wukong (WUKONG) Wukong, inspired by the character Sun Wukong from Journey to the West, is a collection of Memecoins and NFTs deployed on the Solana blockchain,Holding NFTs can bring numerous benefits, such as receiving airdrops of Wukong tokens,Obtain one Sun Wukong picture frame with a personal signature. Wukong embodies the fusion of Web3 technology and Chinese mythology, contributing to the promotion and preservation of traditional Chinese culture. Официальный сайт: https://ewukong.xyz/ Купить WUKONG сейчас!

Токеномика и анализ цен Wukong (WUKONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wukong (WUKONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,35K $ 22,35K $ 22,35K Общее предложение: $ 2,71B $ 2,71B $ 2,71B Оборотное предложение: $ 2,71B $ 2,71B $ 2,71B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,35K $ 22,35K $ 22,35K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wukong (WUKONG)

Токеномика Wukong (WUKONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wukong (WUKONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WUKONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WUKONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WUKONG, изучите текущую цену WUKONG!

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