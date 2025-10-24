Что такое WUFF (WUFF)

Wuff is a community-driven memecoin project built around a mischievous dog character who represents the chaotic, humorous, and self-aware spirit of crypto degens. Launched with no presale and no VC backing, Wuff aims to entertain, connect, and rally a decentralized community through art, lore, and viral content. While it has no promises of utility or financial gain, Wuff distinguishes itself through its rich visual storytelling, active community engagement, and satirical take on Web3 culture. It is a meme-first movement where narrative, memes, and culture drive momentum.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WUFF (WUFF) Сколько стоит WUFF (WUFF) на сегодня? Актуальная цена WUFF в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WUFF в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WUFF в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WUFF? Рыночная капитализация WUFF составляет $ 352,11K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WUFF? Циркулирующее предложение WUFF составляет 955,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WUFF? WUFF достиг максимальной цены (ATH) в 0,00334803 USD . Какова была минимальная цена WUFF за все время (ATL)? WUFF достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WUFF? Объем торгов за последние 24 часа для WUFF составляет -- USD . Вырастет ли WUFF в цене в этом году? WUFF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WUFF для более подробного анализа.

