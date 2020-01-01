Токеномика woofer (WOOFER) Откройте для себя ключевую информацию о woofer (WOOFER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о woofer (WOOFER) woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud. Официальный сайт: https://solanawoofer.xyz/ Купить WOOFER сейчас!

Токеномика и анализ цен woofer (WOOFER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене woofer (WOOFER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,78K $ 15,78K $ 15,78K Общее предложение: $ 4,28B $ 4,28B $ 4,28B Оборотное предложение: $ 4,28B $ 4,28B $ 4,28B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,78K $ 15,78K $ 15,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене woofer (WOOFER)

Токеномика woofer (WOOFER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики woofer (WOOFER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOOFER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOOFER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOOFER, изучите текущую цену WOOFER!

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