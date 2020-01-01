Токеномика Winnie the Poodle (WINNIE) Откройте для себя ключевую информацию о Winnie the Poodle (WINNIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Winnie the Poodle (WINNIE) Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs. Официальный сайт: https://winniethepoodle.dog/ Купить WINNIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Winnie the Poodle (WINNIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Winnie the Poodle (WINNIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,91K $ 33,91K $ 33,91K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,91K $ 33,91K $ 33,91K Исторический максимум: $ 0,01291401 $ 0,01291401 $ 0,01291401 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Winnie the Poodle (WINNIE)

Токеномика Winnie the Poodle (WINNIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Winnie the Poodle (WINNIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WINNIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WINNIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINNIE, изучите текущую цену WINNIE!

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