Токеномика White Monster (WMSTER) Откройте для себя ключевую информацию о White Monster (WMSTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о White Monster (WMSTER) White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Официальный сайт: https://whitemonsterbase.com/ Купить WMSTER сейчас!

Токеномика и анализ цен White Monster (WMSTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене White Monster (WMSTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,65K $ 45,65K $ 45,65K Общее предложение: $ 799,98B $ 799,98B $ 799,98B Оборотное предложение: $ 799,98B $ 799,98B $ 799,98B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,65K $ 45,65K $ 45,65K Исторический максимум: $ 0,00000136 $ 0,00000136 $ 0,00000136 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене White Monster (WMSTER)

Токеномика White Monster (WMSTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики White Monster (WMSTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WMSTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WMSTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WMSTER, изучите текущую цену WMSTER!

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