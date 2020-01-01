Токеномика whinecoin (WHINECOIN)

Токеномика whinecoin (WHINECOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о whinecoin (WHINECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о whinecoin (WHINECOIN)

$WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception.

We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal.

Официальный сайт:
https://whine-coin.com/
Whitepaper:
https://whine-coin.com/whitepaper

Токеномика и анализ цен whinecoin (WHINECOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене whinecoin (WHINECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 100.77K
$ 100.77K$ 100.77K
Общее предложение:
$ 999.71M
$ 999.71M$ 999.71M
Оборотное предложение:
$ 999.71M
$ 999.71M$ 999.71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 100.77K
$ 100.77K$ 100.77K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00010079
$ 0.00010079$ 0.00010079

Токеномика whinecoin (WHINECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики whinecoin (WHINECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WHINECOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WHINECOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHINECOIN, изучите текущую цену WHINECOIN!

Прогноз цены WHINECOIN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.