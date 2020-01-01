Токеномика whinecoin (WHINECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о whinecoin (WHINECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о whinecoin (WHINECOIN) $WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal. Официальный сайт: https://whine-coin.com/ Whitepaper: https://whine-coin.com/whitepaper Купить WHINECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен whinecoin (WHINECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене whinecoin (WHINECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 100.77K $ 100.77K $ 100.77K Общее предложение: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Оборотное предложение: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 100.77K $ 100.77K $ 100.77K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00010079 $ 0.00010079 $ 0.00010079 Узнайте больше о цене whinecoin (WHINECOIN)

Токеномика whinecoin (WHINECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики whinecoin (WHINECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHINECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHINECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHINECOIN, изучите текущую цену WHINECOIN!

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