Токеномика When he still (WHENHE) Откройте для себя ключевую информацию о When he still (WHENHE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о When he still (WHENHE) The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Официальный сайт: https://whenhestill.com/ Купить WHENHE сейчас!

Токеномика и анализ цен When he still (WHENHE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене When he still (WHENHE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,57K $ 37,57K $ 37,57K Общее предложение: $ 999,58M $ 999,58M $ 999,58M Оборотное предложение: $ 999,58M $ 999,58M $ 999,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,57K $ 37,57K $ 37,57K Исторический максимум: $ 0,00109695 $ 0,00109695 $ 0,00109695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене When he still (WHENHE)

Токеномика When he still (WHENHE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики When he still (WHENHE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHENHE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHENHE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHENHE, изучите текущую цену WHENHE!

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