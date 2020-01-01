Токеномика WEMIX Dollar (WEMIX$)

Токеномика WEMIX Dollar (WEMIX$)

Откройте для себя ключевую информацию о WEMIX Dollar (WEMIX$), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о WEMIX Dollar (WEMIX$)

Официальный сайт:
https://www.wemix.com/en
Whitepaper:
https://www.wemix.com/download/WEMIX3.0_Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен WEMIX Dollar (WEMIX$)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WEMIX Dollar (WEMIX$), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,57M
$ 14,57M$ 14,57M
Общее предложение:
$ 14,54M
$ 14,54M$ 14,54M
Оборотное предложение:
$ 14,54M
$ 14,54M$ 14,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,57M
$ 14,57M$ 14,57M
Исторический максимум:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Исторический минимум:
$ 0,479572
$ 0,479572$ 0,479572
Текущая цена:
$ 0,99611
$ 0,99611$ 0,99611

Токеномика WEMIX Dollar (WEMIX$): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WEMIX Dollar (WEMIX$) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WEMIX$, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WEMIX$.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEMIX$, изучите текущую цену WEMIX$!

Прогноз цены WEMIX$

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.